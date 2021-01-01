台灣好行太魯閣線今起通車營運　限時15天「買一送一」

▲統聯客運花蓮市區公車「【310】花蓮火車站-天祥」路線今起營運。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣好行太魯閣線，今（1）日起由統聯客運花蓮市區公車「【310】花蓮火車站-天祥」路線繼續服務。為慶祝正式營運，統聯於通車日起15天內推出買1送1活動，民眾只要於活動期間內搭乘，下車時即可獲得1張台灣好行太魯閣線市區公車「【310】花蓮火車站-天祥」免費乘車券。

為響應花蓮縣政府大力發展觀光旅遊，統聯客運配合新闢花蓮市區公車「【310】花蓮火車站-天祥」，於1日起通車營運，日前也獲得交通部觀光局同意成為台灣好行太魯閣線。

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該路線由花蓮火車站出發（上車地點為右側旅客服務中心旁市區公車站牌處），沿途停靠七星潭、新城火車站、太魯閣遊客中心、砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、天祥等重要景點，票價依里程計費，每日提供往返各10班次，讓民眾更方便搭乘大眾運輸前往太魯閣國家公園休閒遊憩。

▲花蓮太魯閣山月吊橋。（圖／太魯閣國家公園管理處提供）



慶祝台灣好行太魯閣線市區公車「【310】花蓮火車站-天祥」正式營運，統聯客運特別於通車日起15天內推出買1送1活動，民眾只要於活動期間內搭乘（限投現或刷電子票證者），下車時即可獲得1張台灣好行太魯閣線市區公車「【310】花蓮火車站-天祥」免費乘車券（不限搭乘區間，但須於110年1月15日前使用完畢）。

同時加碼於110年1月8日推出搭乘體驗活動，民眾當日實際搭乘台灣好行太魯閣線市區公車「【310】花蓮火車站-天祥」並於景點處拍下2張照片，可至終點天祥找統聯服務人員兌換限量精美紀念品套組。



為了促進觀光旅遊搭乘台灣好行太魯閣線市區公車「【310】花蓮火車站-天祥」，統聯客運推出優惠套票一日券250元及二日券400元，民眾可於使用期限內依實際遊玩行程無限次搭乘。