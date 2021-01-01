帶2孩「現場看101煙火」被拒！老公狂生悶氣　她傻眼：小的才滿周歲

▲101煙火長達300秒，也首次推出「360度立體特效輪狀煙火」。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／周亭瑋報導

北市跨年晚會圓滿落幕，一名人妻無奈抱怨，老公從前幾天開始就時不時透露，想要帶兩個孩子到現場看101煙火，由於霸王級寒流，加上對於疫情的顧慮，她強硬地拒絕了，結果對方竟因此生悶氣，還不斷酸言酸語。對此，網友們不禁吐槽，「當爸的人了，應該要知道輕重！」

女網友深夜在爆怨2公社氣憤表示，「有沒有實際在現場看101煙火，是有這麼重要？惱公（老公）從幾天前，一直說要帶兩個小孩去現場看101煙火，問題你也看看天氣，今晚霸王級寒流耶，也不想想你小孩才多大！」

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她直言，姑且不論疫情的問題，老二幾天前才剛滿周歲，「要他們在外面幾度的氣溫裡面，坐機車吹風受凍，就為了那300秒，是要再搞一次支氣管炎住院一週喔？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

為此，兩人一直僵持不下，直到女網友咆哮怒吼，對方才心不甘情不願地妥協，她不禁錯愕，「好像沒去要他的命一樣，在那邊靠腰、生悶氣、講酸話，這麼想去你自己一個人去啊！連小孩要在電視裡看直播煙火也不行喔？就只想要玩。」

對於人夫的行為，網友們都不以為然，一面倒直呼「只想到自己爽就好的豬隊友現形了」、「小孩3歲前的事，長大都會忘光，所以有些地方大一點再去」、「尻他芭樂了，還客氣什麼」、「好糟糕的伴侶，為人父還不知利弊，只顧貪玩」、「因為生病在顧的不是他啊」、「這麼小去看也沒有印象啦」。