媽媽殺死爸爸！台南婦持刀刺殺病夫後自殘　女兒驚嚇報案

▲台南市65歲李姓婦人疑長期照顧臥床病夫，不堪照護壓力，涉嫌水果刀刺殺69歲劉姓病夫後自戕，台南市警方封鎖現場勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市65歲李姓婦人疑長期照顧臥床病夫，不堪照護壓力，31日上午涉嫌水果刀刺殺69歲劉姓病夫後自戕，台南市消防局出動救護車將李女送市立安南醫院急救，全案由台南市警三分局調查偵辦中。

台南市警三分局於31日上午8時40分許接獲民眾報案，稱其父母身上有多處傷口，警方立即趕赴位於台南市安南區的現場，發現民宅一樓臥房內有一男一女各自躺臥床上，其中劉姓男子（69歲）已明顯死亡，另名65歲李姓女子胸腔受刀傷，由救護車送往台南市立安南醫院急救。

市警三分局表示，本案報案人為死者女兒，於經查31日上午8時30分許，在其住處一樓父母親臥房內，發現她母李女情緒激動，持水果刀自殘，李女並向其女兒自稱於凌晨持水果刀刺死其丈夫劉男。

經警方初步調查釐清，死者劉男因病久臥在床，而李女自己有病痛在身，李女疑不堪因長期照顧她的病夫壓力過重，導致精神狀況不佳，進而行兇刺殺其丈夫，全案將依殺人罪嫌偵辦，將待李女傷勢穩定再進行偵訊釐清相關案情，並報請檢察官相驗中。

台南警三分局呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助。

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