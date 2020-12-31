高雄「碼頭市集」照舉行！全程戴口罩、禁邊走邊吃　防疫規範看這

▲高雄「跨百光年」光雕先前受到矚目，如今跨年演唱會改線上直播，碼頭市集照常舉行。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

高雄市政府「2021跨百光年」系列活動，其中規劃全台最大海景第一排「碼頭市集」將於今（31）日至1月3日登場，不過昨晚緊急公佈跨年演唱會改為線上直播；而高雄市文化局表示「碼頭市集」將照常舉辦，參加民眾及攤販都必須「全程戴口罩」，同時「禁止邊走邊吃」，沿路都會有工作人員勸導，另規劃「飲食專區」，若買餐食外帶可到此區食用，進入前會量測體溫及噴酒精消毒。

高雄「2021跨百光年」演唱會原預計在蓬萊舞台、高流舞台、海上舞台演出，昨30日晚間宣布改為線上直播，不開放民眾入場，蓬萊商港區、高流戶外舞台區、大港橋，均將管制人員進入。

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而「跨百光年」系列活動當中，也規劃全台最大「碼頭市集」，串連了「駁二碼頭區」及「棧庫群蓬萊碼頭區」綿延近3公里，並主打以高雄港海景為背景，結合餐飲、原創設計、音樂等元素，共超過400個品牌，在先前受到矚目。

▲▼高雄碼頭市集，串連了「駁二碼頭區」及「棧庫群蓬萊碼頭區」。（示意圖／高雄市政府文化局）

高雄市政府文化局今接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，3舞台演唱會改為線上直播、不開放民眾入場，但「碼頭市集」在管制區外，仍會如常舉行，分別位於「棧貳庫東停車場」、「駁二大義廊道廣場」。由於演唱會取消加上天冷等因素，他們估計不會有太多人擠爆的情況，將視情況管制人潮。

不過文化局強調，市集會遵守防疫規範來進行，除了要求所有攤販及參加民眾「全程佩戴口罩」，也另外規劃「飲食專區」，因此逛市集的民眾將「禁止邊走邊吃」，沿路都會有工作人員勸導；若是購買餐食外帶，到飲食專區才能拿下口罩食用，進入專區前也將有專人量測體溫、噴酒精消毒，才得以進入。

另外居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加。

12/31「碼頭市集」時間地點：

棧貳庫東停車場 15:00-01:00

駁二大義廊道廣場 15:00-24:00