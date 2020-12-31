　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「碼頭市集」照舉行！全程戴口罩、禁邊走邊吃　防疫規範看這

▲▼高雄跨百光年光雕，先前受到矚目。（圖／高雄市政府文化局）

▲高雄「跨百光年」光雕先前受到矚目，如今跨年演唱會改線上直播，碼頭市集照常舉行。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

高雄市政府「2021跨百光年」系列活動，其中規劃全台最大海景第一排「碼頭市集」將於今（31）日至1月3日登場，不過昨晚緊急公佈跨年演唱會改為線上直播；而高雄市文化局表示「碼頭市集」將照常舉辦，參加民眾及攤販都必須「全程戴口罩」，同時「禁止邊走邊吃」，沿路都會有工作人員勸導，另規劃「飲食專區」，若買餐食外帶可到此區食用，進入前會量測體溫及噴酒精消毒。

高雄「2021跨百光年」演唱會原預計在蓬萊舞台、高流舞台、海上舞台演出，昨30日晚間宣布改為線上直播，不開放民眾入場，蓬萊商港區、高流戶外舞台區、大港橋，均將管制人員進入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而「跨百光年」系列活動當中，也規劃全台最大「碼頭市集」，串連了「駁二碼頭區」及「棧庫群蓬萊碼頭區」綿延近3公里，並主打以高雄港海景為背景，結合餐飲、原創設計、音樂等元素，共超過400個品牌，在先前受到矚目。

▲▼全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼高雄碼頭市集，串連了「駁二碼頭區」及「棧庫群蓬萊碼頭區」。（示意圖／高雄市政府文化局）

▲▼全台最大碼頭市集！串連「駁二藝術特區」及「蓬萊商港區」綿延近3公里。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市政府文化局今接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，3舞台演唱會改為線上直播、不開放民眾入場，但「碼頭市集」在管制區外，仍會如常舉行，分別位於「棧貳庫東停車場」、「駁二大義廊道廣場」。由於演唱會取消加上天冷等因素，他們估計不會有太多人擠爆的情況，將視情況管制人潮。

不過文化局強調，市集會遵守防疫規範來進行，除了要求所有攤販及參加民眾「全程佩戴口罩」，也另外規劃「飲食專區」，因此逛市集的民眾將「禁止邊走邊吃」，沿路都會有工作人員勸導；若是購買餐食外帶，到飲食專區才能拿下口罩食用，進入專區前也將有專人量測體溫、噴酒精消毒，才得以進入。

另外居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加。

12/31「碼頭市集」時間地點：
棧貳庫東停車場 15:00-01:00
駁二大義廊道廣場 15:00-24:00

ET快訊
快訊／高鐵被異物纏繞電車線！　列車延誤
健保費率5.17%！月薪6萬養一家四口　需多繳4200
台北跨年開放入場！Hebe粉台中取消趕來　清晨2點排隊
國內爆第2例變種病毒　指揮中心急追200英國返台者
快訊／健保確定調漲！　最新費率出爐
64抽月薪僅4千　洛克退出「在不瘋狂」遭求償200萬結果出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年末疫情、萊豬、健保三箭齊發　陳時中盼「過年能有一兩天放空」

台中麗寶跨年晚會照辦　限3萬人下午6點開放入場

快訊／高鐵桃竹間被異物纏繞電車線　部分列車延誤趕跨年受阻

3天假期首選「高雄後花園」！旗山警增設53面指示牌疏導交通

健保費率5.17%！月薪6萬養「一家四口」　明年需多繳4200元

孝淵二採陰今晚辣舞直播跨年　黃偉哲：已沒臨場感真的不用來

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！用嘴直接吸牛奶　出1招員工全沒轍

高雄「碼頭市集」照舉行！全程戴口罩、禁邊走邊吃　防疫規範看這

頻說健保費率「明年定案」卻提前　陳時中：讓大家過年不要一直想

觀光局爭取每房800元防疫旅館補助延至明年6月　目標增加1萬間

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

年末疫情、萊豬、健保三箭齊發　陳時中盼「過年能有一兩天放空」

台中麗寶跨年晚會照辦　限3萬人下午6點開放入場

快訊／高鐵桃竹間被異物纏繞電車線　部分列車延誤趕跨年受阻

3天假期首選「高雄後花園」！旗山警增設53面指示牌疏導交通

健保費率5.17%！月薪6萬養「一家四口」　明年需多繳4200元

孝淵二採陰今晚辣舞直播跨年　黃偉哲：已沒臨場感真的不用來

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！用嘴直接吸牛奶　出1招員工全沒轍

高雄「碼頭市集」照舉行！全程戴口罩、禁邊走邊吃　防疫規範看這

頻說健保費率「明年定案」卻提前　陳時中：讓大家過年不要一直想

觀光局爭取每房800元防疫旅館補助延至明年6月　目標增加1萬間

棒球回顧／統一獅逆轉奪第10座總冠軍　兄弟7年6亞

竹市校園午餐新契約上路　驗菜、菜單標示等四原則把關

陳時中：社區風險增加　無證據顯示病毒已到社區

韓女星被罵4年自殺！　急送加護病房「昏迷24hrs狀態危急」

三大電信「跨年通訊備戰」不變　不受跨年晚會改變影響　

美歐貿易戰再起！法恢復開徵數位稅　美恐祭25%關稅報復

年末疫情、萊豬、健保三箭齊發　陳時中盼「過年能有一兩天放空」

台中麗寶跨年晚會照辦　限3萬人下午6點開放入場

一位難求！信義區高樓餐廳跨年夜全客滿　美滋鍋凌晨1點後有空位

快訊／高鐵桃竹間被異物纏繞電車線　部分列車延誤趕跨年受阻

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

台灣後天起「鎖國」一個月！

全台跨年停辦一次看！北市今早宣布

案791也確認染英國變種病毒！國內第2例

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

北市照辦跨年！網一面倒「灌爆臉書」氣炸

今晨4.3℃冰番薯！跨年夜再探底　全台最凍時間點出爐

更多熱門

相關新聞

5萬失聯移工在外趴趴走　協會籲：跨年活動應避免參加

5萬失聯移工在外趴趴走　協會籲：跨年活動應避免參加

跨年活動今（31）晚登場，對此，台灣外籍工作者發展協會也發布訊息提醒在台移工盡量避免出門跨年，在宿舍務必保持社交距離，謹記戴口罩勤洗手少群聚。

柯文哲視察北市跨年管制區動線

柯文哲視察北市跨年管制區動線

阿翔結石手術後「吃止痛藥」上工

阿翔結石手術後「吃止痛藥」上工

機捷配合《五月天》開唱　41小時不打烊

機捷配合《五月天》開唱　41小時不打烊

「柯文哲沒跟我聯絡」　陳時中遇到黃珊珊問跨年

「柯文哲沒跟我聯絡」　陳時中遇到黃珊珊問跨年

關鍵字：

碼頭市集跨年駁二高雄旅遊

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面