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載兒子「車尾被猛力一頂」　2人貼地溜冰！警調監視器…她羞恥致歉

▲機車,騎車（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO載兒子騎車慘摔，真相傻了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

小霸王寒流來襲，氣象局預估持續至元旦，也務必嚴防強風！一名女苦主哀號，早上騎車載兒子去上課，結果路程中，車尾被一股力量「頂了一下」，害得母子倆當場摔車。傻眼的事，原PO一翻身卻發現身後沒人，事後報警釣監視器神展開，「無形的兇手」曝光後，讓原PO糗到爆！

桃園一名女網友在臉書《爆怨公社》分享超糗經歷，今（30）日一如往常載兒子去上學，怎料騎到一半，感覺車尾被頂了一下，下秒兩人慘摔車，「彷彿溜冰般，身體貼著路面一路順暢無阻」，文字形容得十分生動有趣。

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由於兩人都戴著全罩式安全帽，無法及時回頭查看，結果一翻身找兇手時，後面卻沒半個人，只見原PO的腿上出現挫傷，她氣急敗衝到警局報案，結果調閱監視器，全場傻眼了，「你奶奶的，竟然是風吹的，風吹的，風吹的！」

靈異真相大白後，原PO與兒子帶著尷尬的笑容向員警道謝，而她內心上演崩潰小劇場，「生平第一次發生這麼烏龍的事件，糗到爆...只有一句歌詞可以形容這樣太危險，飛太遠！」

▲▼載兒上課「車尾被猛力一頂」　貼地慘摔！警調監視器…她鞠躬致歉（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友既心疼又覺得爆笑！（圖／翻攝爆怨公社）

神展開的劇情曝光後，底下網友紛紛笑歪，「現在風那麼厲害哦」、「申請...天賠」、「今天風真的太大了，感覺我窗戶都要被吹破了」、「這個三聯單的肇者欄位要寫『風』」「突然想唱野子」、「每次騎車都靠意志力穩定車身」、「這樣真的好危險，突然覺得胖一點不是壞事」。

►愛車玩車聽《尚恩帶你上車》

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