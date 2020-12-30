高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局：全部都在治療當中

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女子日前結束居家檢疫後，於自主健康管理當天，揪朋友一起吃火鍋，沒想到卻被確診新冠肺炎。對此，高雄市衛生局提到，包含該名女子在內，高雄本月就有18人在結束居家檢疫、隔離後，無症狀確診新冠肺炎，目前這些人都已經列管，且全部都在治療當中，是在自主健康管理期間被篩檢出並迅速隔離，在社區沒有風險。

▲衛生局長黃志中出面說明。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

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此外，衛生局表示，「請民眾確實遵守『4+7 防疫安心』，自國外入境民眾(含國際移工)，須執行居家檢疫14天，檢疫期滿後須進行『7天自主健康管理』的管制措施，呼籲民眾於自主健康管理期間，請延後非緊急醫療或檢查，避免到醫院陪病及探病，非必要避免出入公共場所，外出時務必全程佩戴口罩。」

另外，衛生局也提到，「期間若有上呼道道症狀、嗅味覺喪失等症狀，請主動聯繫衛生局防疫專線723-0250或轄區衛生所，依指示儘速就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具，如經醫院採檢後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中不外出。」針對跨年活動一事，衛生局表示，「在今天有掌握所有名單，也會發給他們，只要自主健康管理的人踏入會場，就會要他離開，最高罰30萬。」