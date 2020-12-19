南橫天池復通後首起山難！　婦踩空摔落50公尺陡峭山谷亡

記者黃子倩／高雄報導

高雄南橫天池路段開放後發生首起山難事件，一名年約70歲的老婦人與家人一行4人出遊爬山，在走到中之關步道的時候，婦人疑似不小心踩空，摔落一旁50公尺深的邊坡，同行的婦人兒子趕緊撥119報案，不過由於林道崎嶇不平，搜救人員靠近不易，只能冒險架設繩索下切靠近，不幸的是好不容易下達溪谷，婦人已經沒了生命跡象。

▲婦人疑似失足墜落50公尺深的山谷，救難人員抵達時已經沒了生命跡象。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起意外發生在18日上午11點多，70歲的林姓婦人與家人一共4個人，到南橫公路上的中之關古道健行，不過在距離天池約1.5公里處，婦人疑似雙腳踩空，摔落約50公尺深的陡峭山谷，由於現場地勢十分崎嶇，救護人員接獲報案後，要抵達現場仍須1個多小時路程，好不容易接觸到婦人時，她已經失去生命跡象。

▲婦人疑似失足墜落50公尺深的山谷，救難人員抵達時已經沒了生命跡象。（圖／記者黃子倩翻攝）

消防隊表示，救護人員接獲報案後，大約12點50分接獲報案現場，隨即冒險架設繩索下切靠近，但在約莫下午2點10分接觸到傷患時，婦人已經沒有生命跡象，救護人員隨即用器材包覆婦人下送，約4點50分抵達南橫公路，

警消呼籲，桃源區中之關步道路況不佳且泥濘濕滑，民眾欲前往中之關步道健行登山，應做好登山事前準備規劃與訓練，勿輕忽，才能快樂出門平安回家。

▲婦人疑似失足墜落50公尺深的山谷，救難人員抵達時已經沒了生命跡象。（圖／記者黃子倩翻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」