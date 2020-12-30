12港人偷渡案宣判！10人判7月至3年　2未成年人獲不起訴

▲12港人偷渡被拘深圳，家屬出面提出訴求。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

12名香港人涉嫌偷渡台灣案30日宣判，深圳市鹽田區人民法院指出，涉及組織他人偷越邊境罪的鄧棨然，被判有期徒刑3年，處罰金2萬元（人民幣，下同），被控同罪的喬映瑜則判有期徒刑2年，罰款1.5萬元。

涉及偷越邊境罪的鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒及郭子麟，各判有期徒刑7個月，並處罰金1萬元。另外，有2人因未成年，獲不起訴，將依法遣送出境。

鹽田區人民法院表示，鄧棨然、喬映瑜今年8月根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣，由鄧棨然購買偷渡船隻，於23日凌晨分別聯繫鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟，以及兩名未成年人，在香港西貢布袋澳碼頭會合。

法院指出，12人共同乘坐鄧棨然駕駛的船隻，企圖偷渡台灣，於8點多於廣東海域被深圳海警局查獲，一行人被依法拘留，9月30日被檢察機關批准逮捕。

法院認為，鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，人數眾多，已構成組織他人偷渡邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟違反邊境管理法規，結夥偷越邊境，情節嚴重，已構成偷越邊境罪。

法院提到，歸案後，鄧棨然等10人如實供述犯罪事實，表示認罪認罰，根據檢察機關指控犯罪事實，以及各被告人和委託律師的辯護意見，鄧棨然、喬映瑜是受他人組織實施犯罪，屬於從犯，可依法減刑，鄭子豪等8人可依法從輕處罰。

法院還說，12人中有2名屬於未成年人，獲不起訴，將依法遣送出境，交予港警處理。

法院也強調，部分港籍與深圳市人大代表、政協委員、新聞記者及被告人家屬旁聽了案件的公開宣判。