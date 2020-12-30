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母胎單身7大特徵！魯蛇哀號「全中」…他剖析背後主因：屬於這類人

女友穿太露,情侶吵架,生氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲母胎單身者可檢視一下是否為逃避型依戀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

身邊總有一些單身過得自由自在，脫單以後反而壓力更大的朋友，這類族群有幾個共同特質，一名網友分享他在網路上看到的「7個無法／不談戀愛的人特徵」，但不少人看完卻感慨地說，這簡直就是魯蛇的特徵！

原PO在Dcard表示，並非所有人都適合談戀愛，過於親密的關係可能使人喘不過氣、綁手綁腳，這些單身更快樂的人有7項共同特徵：

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1、不喜歡歸欠他人，遇到事情習慣自己解決。
2、認為頻繁互動很麻煩，沒必要隨時聯繫。
3、自尊心很強
4、很會察言觀色，很快看出他人情緒變化。
5、想法比較實際
6、和所有人都保持距離，不喜歡太親密。
7、不會強迫他人想法或價值觀跟自己一樣

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲說到底就是缺乏安全感。（示意圖／記者李佳蓉攝）

很多網友看完都大呼「全中」，其實這類人背後心態都是缺乏安全感、不好意思打擾別人，即便有了另一半也很難交出真心或信任對方，導致親密關係變成一種壓力或束縛，「我的主因是渴望親密卻又害怕被了解，我會害怕被了解就被討厭，我覺得被別人知道自己太多事情會很沒安全感」、「你可以去了解一下逃避型依戀，你應該屬於這類型的人哦，我的情況跟你一樣」、「1、4、5、7都有，母胎單身」、「12567，目前母單19年」、「完蛋了，我全部都有，難怪我母胎單⋯」、「我全中欸，看來要魯一輩子了。」

事實上，原PO列舉的這些特質很符合「逃避型依戀」，這類人大約占人群的20%，典型表現包括情感封閉、假性獨立、渴望親密卻又想逃避，這些特質大多是受到童年時期的影響，若小時候常被父母情感忽視，會因為遭到拒絕而心理痛苦，久而久之就會壓抑自己情感，透過逃避來說服自己「我不需要愛」。和這類人相處的訣竅就是溫水煮青蛙，誠實說出需求不要欲情故縱、幫助他們認識與接受自己、別強迫他們短時間內接受親密關係。

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