愛愛吃到飽…失戀男加入「多人運動」　見3女總重250KG：寧可餓死

▲失戀男想解成就，被體重驚人、身材魁武的女郎嚇壞。（視覺衝擊示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子最近失戀，無意間看到twitter上有網友在揪「多人運動」的局，他想解這特殊的成就，還能愛愛吃到飽，總共付了5千，先見一名身材極度圓潤的女子開門，入內又看到2名身材魁武的女子，以撩人之姿躺床滑手機，3女體重合計超過250公斤，至於一旁還有2名臉色驚恐的帥哥，男子寧可餓死，一心只想快逃。

失戀男（化名阿霖）先付了1千元訂金，到指定民宅後又匯了4千，「一入場先看到一隻『噴火龍』幫忙開門，旁邊餐桌坐著一隻『快龍』在滑手機，房間床上躺著一隻『水箭龜』，三隻神獸的身高都不超過160公分，但體重合計至少250公斤，不說我以爲是在玩寶可夢」。

阿霖接著說，「先後看到幾個寶可夢訓練師進場，其中2個人長得超帥，是妹子會貼上的那種，表情也是驚恐，但不知道是啥原因還是繳了錢，剩下來的幾個肥宅，很熟練的跟道館館主打招呼，繳了錢一同聊天，後來我藉機找理由開溜了，到現在還驚恐到不行」。

原本想解人生成就，沒想到卻是驚慌逃生記，阿霖無奈表示，「還是去五木區（林森北的酒店）找樂子玩好了，哀...真的太恐怖」。有網友回應，「快龍很可愛啊，至少不是妙蛙花」阿霖說，「那個快龍是唯一比較不錯的，但腋毛沒刮啊...」

老司機透露，「因為成本關係，通常多人運動是由1個正的女主配2隻龍，如果黑心的局會1個普妹配2隻龍，在更早以前的多人局，有正妹學生、護士妹都有，現在的都…」