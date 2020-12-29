金山財神廟財務長「侵占廟方土地」再回賣！爽賺1480萬下場曝光

▲財務長被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自pixabay）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

金山財神廟財務長黎清美利用職務之便，竟將借名登記在自己名下的財神廟土地占為己有，接著再賣給金山財神廟，不法獲利1480萬元。法院審理後，依照業務侵占罪，將黎女判刑2年6月，並沒收1480萬元，全案仍可上訴。

判決指出，由於金山財神廟香客快速增加，前主任委員鄭楠興、財務長黎清美等人決定購地擴建，但由於廟方打算購買的10筆土地都是農牧用地，依法不能登記在財神廟名下，於是由鄭擔任買受人，2008年以3700萬元的價格購入土地，並約定由鄭男指定土地登記名義人。由於購地過程中一名劉女曾先墊付300萬元的款項，又向農會貸款1200萬元，鄭男最後與黎、劉簽立合意書，約定將土地借名登記在2人名下。

沒想到黎明知自己只是借名登記人，2011年間竟以所有人自居，偷偷將登記在自己名下的7筆土地再出售給金山財神廟，並利用財務長的職務之便，用財神廟帳戶分兩筆匯款260萬、1220萬到自己的帳戶內，不法獲利1480萬元。

基隆地方法院勘驗各項事證後，認為鄭女身為財務長，非但未恪盡職守，反而利用其職務侵占金山財神廟之財產，犯後還狡辯，毫無反省悔改之意，考量她無前科，審理後依照業務侵占罪將黎女判刑2年6月，另外，從財神廟匯出的1480萬元，也要被沒收。