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社會 社會焦點 保障人權

快訊／密室囚禁高雄少女66hrs！淫保全遭求刑11年　19歲嫩妻也慘了

記者林昱萱／高雄報導

日前高雄少女遭誘拐到新竹囚禁之案子，引發外界關注，而羅姓主嫌將少女囚禁在密室之中，甚至還逼迫對方戴上項圈，而經調查後發現，羅男其實有性侵前科，就連密室都是為了躲避10年牢獄所建造，多項誇張行徑令人髮指。對此，高雄地檢署調查後，依違法兒少性剝削條例，《刑法》加重略誘、妨害自由，偽造文書等罪將其起訴，並向法院求刑11年，而包含其19歲嫩妻在內的3名共犯，也一併遭到起訴。

▲▼高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／翻攝PTT）

▲高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／翻攝PTT）

回顧整起案情，淫保全羅育祥涉嫌略誘高雄少女北上新竹，並囚禁在密室中長達66小時，而事發之前羅嫌以面試工作為由，將少女騙出，之後又將少女帶進密室，並沒收其手機，而8月31日開學日當天，少女曾向羅嫌表示「想回家、想去上學」。

少女被羅育祥藏在新竹透天厝裡的加蓋隔間，警方上門搜尋2次都沒有看到人，後來第3次因為聽見聲響，才成功撬開密室，在2坪大的空間找到失聯了66小時的高雄少女，少女指出，這段期間羅育祥曾用號稱會「通電」的項圈控制她的行動，並亮出美工刀威脅，少女擔心被害才乖乖配合。

此外，經檢方調查發現，羅男因擔心事跡敗露，竟然還花3千元僱用盧男，要求其將少女的手機棄置到新店溪，企圖湮滅證據，增加警方追查被害人行蹤之難度，而王男、葉女則在分明知道羅男的所作所為之情況下，還向警方謊稱不知道其行蹤，企圖藉此誤導警方辦案。對此，高雄地檢署29日偵結，依法將羅男起訴，並向法院求請重判11年徒刑，而羅妻、盧男、王男等3名共犯，也同樣遭到起訴。

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