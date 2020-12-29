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開小客車闖步道「刁車」困山區　警：這種路不行啦！

▲郭姓駕駛車輛在濕滑山路打滑受困動彈不得。（圖／玉里分局提供，下同）

郭姓駕駛車輛在濕滑山路打滑受困動彈不得。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

12月27日天氣晴朗，郭姓民眾趁著假日獨自駕車至花蓮縣玉里鎮攀登名聞遐邇安通越嶺古道一探美景，殊不知前幾天連日大雨，山區路況不佳，道路泥濘，車輛受困山區無法動彈，遂緊急向警方求援。

▲郭姓駕駛車輛在濕滑山路打滑受困動彈不得。（圖／玉里分局提供，下同）

員警勸告這種山路必須有4輪傳動功能，一般轎車不行的。

樂合派出所所長潘修億表示，郭民趁假日難得好天氣駕車沿著安通產業道路前往越嶺古道健行及欣賞美景，在行駛山區產業道路途中，因道路狹窄導致汽車右側車輪陷入濕滑泥濘中，以致於車輪空轉無法動彈，郭男嘗試前進及倒車多次後，仍無法脫困，最後只有向警方求助。

▲郭姓駕駛車輛在濕滑山路打滑受困動彈不得。（圖／玉里分局提供，下同）

員警協助找來車廠幫忙，順利脫困。

潘姓所長帶同另2名員警到場後，除了先安撫郭姓駕駛外，見他開的是一輛普通小轎車，也立刻勸告郭姓駕駛，「開這種路你這車不行啦！一般都是要4輪驅動的吉普車才可以啦！」

▲郭姓駕駛車輛在濕滑山路打滑受困動彈不得。（圖／玉里分局提供，下同）

所長和另2名員警先嘗試以推車方式要將汽車脫困未果，在檢查汽車也無明顯機械故障後，立即協助聯繫修車廠到場救援；無奈星期日業者都休息，最後還是在所長鍥而不捨的聯絡及拜託之下，業者終於點頭願意至山區協助拖吊，讓車輛順利脫困，解決了郭男的困境。郭男非常感謝3位員警的協助，並感念員警發揮服務品質及熱心協助民眾的態度，深感敬佩及感謝。

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