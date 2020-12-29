世界綠色大學排名出爐！台8校擠進前百大　屏東科大表現佳

▲「世界綠色大學」評比中，屏東科技大學世界排名31。（圖／翻攝自屏東科技大學臉書）

文／中央社

印尼大學日前公布2020世界綠色大學排名，台灣有26校上榜，展現推動環境永續的成效，其中8校名列世界前百大，以屏東科技大學表現最佳。

「世界綠色大學」評比是以環境保護與永續發展作為指標，評比包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等項目，2020世界綠色大學排名第一的是荷蘭的瓦荷寧罕大學（Wageningen University & Research）。

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台灣綠色大學聯盟今天表示，台灣今年有26校在世界綠色大學排名上榜，台灣綠色大學聯盟的會員學校占19所，8校名列世界前百大，表現最好的屏東科技大學世界排名31，也是台灣排名第一；南華大學及勤益科技大學在廢棄物處理評比項目並列全球第一，大葉大學在水資源評比項目則為全球第一；暨南大學、成功大學、朝陽科技大學、雲林科技大學也都擠進前百大。

台灣綠色大學聯盟理事長林聰明指出，歡迎更多國內正視環境永續的大專校院申請入會，以凝聚各大學力量，推動綠色大學工作，並結合政府、企業與民間機構，共同提升大學經營與發展永續，打造「綠色大學、永續校園」，一同善盡大學的社會責任。