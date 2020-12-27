7大農業新制元旦上路！營養午餐食材每餐補助6元、首推稻作4選3

▲學校午餐食材補助由每餐3.5元提高至6元。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

2020再4天就成為過去，農委會宣布明年1月起將實施多項攸關民眾權益的重大措施和政策。

農民退休儲金制

未滿65歲農民自願每月提繳一定金額，政府則提繳相同金額，共同存於農民退休儲金個人專戶。農民於年滿65歲後，以個人專戶之本金及累積收益，依平均餘命計算，按月定期發給退休儲金。

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國中小營養午餐加碼補助使用溯源食材

1月1日起全面推動學校午餐使用國產可溯源食材，並將學校午餐食材補助由每餐3.5元提高至6元，確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品。

稻作四選三措施

農委會首推以目前連續4個期作都申報種稻土地面積約4萬公頃，於2年內調整，預估平均年約減少2萬公頃，可適度調減稻作面積，維持稻米供需平衡，穩定糧價，增加稻農收益。

▲稻作四選三措施預估平均年約減少2萬公頃。（圖／記者李毓康攝）



瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案

林務局評定生物多樣性熱點區域實施，分為「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」2類別。前者針對農地友善、自主通報與巡護監測工作實施獎勵給付；後者對地維護、棲地營造及瀕危植物生育地成效等以疊加概念進行給付。

具生產性私有林限制採伐補償方案

未來若有私有林地及出租造林地因為環境敏感及受保護動植物緩衝帶而遭受限制伐採，政府將可以每公頃2萬元補償林農，以兼顧林木生產及維護生態環境。

維持漁業用油補貼14%

現行原定自1月1日調降漁業用油補貼比率為5%，檢討調整仍維持補貼14%，預計受惠漁船（筏）約1萬3,000艘。

刺網漁業漁具標示措施

本措施至明年6月底止為宣導期，自7月1日起，攜帶未標示刺網網具出港者，依規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰；2022年1月1日起，網具流失未通報遭拾獲者，依規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。