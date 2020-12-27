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嘉縣萬人假牙裝置成果展　106歲阿嬤大口吃雞腿

▲▼ 一口好牙，幸福好滋味-萬人裝置成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 一口好牙，幸福好滋味-萬人裝置成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「看到老人家因為有了一口好牙可以吃東西，臉上滿是開心的表情，我真的很歡喜，因為這是我最想做的事。」嘉義縣長翁章梁在嘉義縣補助老人活動式假牙突破1萬人記者會中，有感而發的感謝嘉義縣牙醫師公會、牙科診所和衛生局團隊近2年來突破重重困難的努力，終於讓老人家不再因咀嚼困難而影響身體健康，也讓老人家的生活品質和人際關係有了大大的改善。

翁章梁表示，自己侍奉已故母親多年，因母親口牙功能不好，咀嚼困難，卻又節儉捨不得花錢，到最後吃飯變成是吞飯，甚至影響身體健康，決定要為老人家做點事，就任後批示的第一份公文，就是補助65歲以上老人活動式假牙。
翁章梁說：「這是我最想做的事。」

▲▼ 一口好牙，幸福好滋味-萬人裝置成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣幸福好滋味-萬人假牙裝置成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣2019年4月1日啟動「65歲以上長者及55 歲以上原住民」樂齡活動假牙補助計畫，現在已經1萬人完成裝置，縣府14日邀請高齡長者在創新學院分享裝置活動式假牙後，享受雞腿好滋味的幸福，現場106歲陳阿嬤展現口牙健康、大口吃雞腿，重現樂活光采。

嘉義縣老年人口居本島之冠，老人假牙補助政策獲得嘉義縣牙醫師公會全力支持，迄今已有40家合約院所，今年更結合扶輪社捐贈的｢口腔保健醫療專車｣，提供偏鄉阿里山鄉豐山村、來吉村及無牙醫村的六腳、東石鄉假牙裝置巡迴服務，目前設有49處服務據點、近60位牙醫師加入服務，照護涵蓋18鄉鎮市。

▲▼ 一口好牙，幸福好滋味-萬人裝置成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁與人瑞享受啃雞腿。（圖／記者翁伊森翻攝）

家住朴子市106歲的陳阿嬤，缺牙好幾十年，因口牙不好，平日只能以稀飯進食，身體愈來愈虛弱，前往牙醫診所時是坐輪椅由家人抱上診療台。

牙醫師李口榮指出，當時阿嬤氣色很不好，裝置活動式假牙後不但能吃粽子、滷肉，還可以吃雞腿，營養恢復，身體更健康。

另一位住在阿里山鄉達邦村80歲的莊阿嬤，同樣缺牙幾十年，現在假牙裝好了，可以吃到美味的山豬肉，她感謝翁縣長將牙科醫療送到山區，照顧偏鄉的民眾。

▲▼ 一口好牙，幸福好滋味-萬人裝置成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁與原民長輩一起啃雞腿。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，補助老人活動式假牙政策需要很多人的努力，才能克服種困難，假牙裝置明年持續辦理，鄉親不用擔心來不及申請，可就近到合約院所評估，完成裝置有咬合不適應者，一定要定期回診調整。

衛生局設有樂齡活動假牙服務專線0800-780-999提供民眾洽詢，各鄉鎮市衛生所都有提供諮詢服務，相關資料可以上衛生局網頁專區查詢，「讓長輩早日獲得一口好牙，在嘉健康又樂活」。

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