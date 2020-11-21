嘉義竹崎柑橘叫賣趴　縣長攜手鄉長10斤禮盒3千元賣出

▲嘉義竹崎推廣柑橘，當地公所邀請嘉義縣長翁章梁(右二)及鄉長曾亮哲以叫賣會拉抬行情。（圖／記者翁伊森攝）



記者翁伊森／嘉義報導

竹崎鄉公所搭配椪柑豐收時節，21日在親水公園舉辦「柑need闢市，2020竹崎柑橘叫賣趴」，由翁章梁和鄉長曾亮哲等人代言行銷竹崎，以叫賣方式推廣柑橘和各類當季水果。只見翁章梁又主持，又擔任競標官，叫賣功力一流，台下娃兒都期待出價競標。

▲嘉義竹崎叫賣會 ，縣長翁章梁擔任叫賣官有模有樣。（圖／記者翁伊森攝）



翁章梁指出，椪柑是竹崎最重要物產，很多農民靠它生活，最近柑橘價價格有點停滯，農委會原定12月1日要啟動柑橘外銷，聽到他反映產地果農現況後，決定提早這個月23日啟動，希望能拉動市場和價格，讓農民過好日子。

▲嘉義竹崎叫賣會 ，鄉長曾亮哲成交敲槌架式十足。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁壓軸主持拍賣會，包括每箱10斤的椪柑賣，底標1000元，先後賣得3100和3000元高價，柴燒龍眼干底標1包600元，芭樂16顆700元起標，酪梨一籃800元開始叫價，讓提供農產品拍賣的農民多了一筆小收入，也為活動增添不少樂趣。

▲嘉義竹崎叫賣會 。（圖／記者翁伊森攝）



竹崎鄉物產豐饒，盛產椪柑、酪梨、荔枝和龍眼，有水果之鄉美譽。年產量12000公噸的椪柑，種植面積580公頃，11月至12月採收，結實纍纍，果皮橙黃、酸甜適度，廣受消費者喜愛，現在吃椪柑正對時。



衛生福利部臺灣地區食品營養成分資料紀錄指出，椪柑果肉中含豐富的B-胡蘿蔔素、葉酸、維他命C、A等多種營養，是營養成分最完整的水果之一。臺灣癌症基金會資料也指出，椪柑具抗氧化、抗發炎及抑制癌細胞發展功能。







▲嘉義竹崎叫賣會，台下娃兒迫不及待 。（圖／記者翁伊森攝）





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