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性愛調查4成想嚐鮮不敢說！全台首創「床遊卡牌」女性買家比例驚人

▲▼床遊卡牌。（圖／臉紅紅提供）

▲「床遊卡牌」在2020年底發起募資，話題討論極高，堪稱2021最火辣必收的桌遊。（圖／臉紅紅提供）

記者林育綾／台北報導

「床遊卡牌」堪稱2021年最火辣的必收桌遊，由亞洲首創以「女性視角」討論情慾的網站臉紅紅團隊打造，募資一個多月以來金額突破300萬，達成率飆破1730%！團隊在製作前進行「性愛大調查」，搜集超過3千份問卷發現，有超過4成想嚐鮮，也有超過3成有偶包、覺得膩，卻不知道如何跟伴侶開口，因此開發了這套牌卡，讓人們可以從遊戲中開啟討論「性」，無論是跟伴侶或派對、閨蜜間都適用。

▲▼網友討論度超高、2021必收臉紅桌遊「床遊卡牌」。（圖／記者林育綾攝）

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▲網友討論度超高、2021必收臉紅桌遊「床遊卡牌」。（圖／記者林育綾攝）

「性愛、性慾」經常是人們渴望卻難以開啟正面討論的話題，尤其坊間相關的商品或討論，多半都以「男性視角」出發，相當缺乏「女性視角」的情慾觀點和聲音。床遊卡牌計畫發起人Audrey說明，社會長年來累積的價值觀，讓女性背負了矜持、貞操等觀念，在性當中似乎也扮演著「吃虧的角色」，導致在表達性慾、性主張的過程變得更艱難，因此當初才會有臉紅紅網站的誕生，成為亞洲首創以女性視角探索情慾討論的網站。

沒想到臉紅紅的讀者性別比例，男女大約各佔1比1，也有多元性別的讀者支持，「證明了也有不少男性其實願意用更理解的態度，去參與和改變對性的看法」。而且床遊卡牌的募資者當中，女性佔了7成，讓她感動說，「代表有越來越多女性願意在性這件事上，成為主動發起的角色」。

▲▼「床遊卡牌」募資狀況。（圖／翻攝自嘖嘖）

▲卡牌目前在募資平台上達成率飆破1730%，團隊更透露女性募資者佔了7成。（圖／臉紅紅提供）

Audrey說，其實「性」本身並不髒，但社會的氛圍下，大家談論性的態度總是很尷尬，詞彙也太少，「性」也是很多伴侶關係的問題之一，很多人擔心傷了對方的心，不敢開口，卻衍伸更多問題。尤其女生主動談論性更困難，包括不知道如何表達慾望、不知道如何表達不舒服，「如果不能夠好好的談性，就難以真正達到身體自主權。

因此她在今年下旬，決定與團隊一同開發「床遊卡牌」，目的是創造一個管道和方法，「幫大家開啟討論這麼困難的話題」。Audrey認為，這套牌卡沒有刻意要把「性」純情化，也沒有刻意去掩蓋性的本質，為此特別邀請擅長表現情慾的台灣藝術家Phoebe Chen創作，在視覺上結合了大膽、野性、優雅，無論是色彩和圖騰都極具巧思，「這套牌卡就是能夠讓人大方端出來送禮、大大方方地放在餐桌上，被客人看見也不會感到害羞」。

▲▼床遊卡牌。（圖／臉紅紅提供）

▲負責人強調，這套牌卡就是能夠讓人大方端出來送禮、大大方方地放在餐桌上。（圖／臉紅紅提供）

而卡牌的文案設計師Tophy也是女性，她在每張卡牌的措辭的力道上，有刻意避免過激，「搔到癢處但點到為止，因為與其強調激情或創造煽情，有點調皮的調情其實更好共鳴。希望大家都能透過文字引導，確切感受歡愉、享受性愛，也讓那些曾在床上運動時遇到的好悶好難，都能變得好玩一點。」

「床遊卡牌」以性為主軸，結合視覺藝術、遊戲等元素，總共69張問題卡、69張指令卡，其中指令卡當中包含19張適用於派對的「派對指令卡」，許多有趣指令包括「約所有人拍一張大合照，表情指定是『我高潮的樣子』。」或者「請坐在你右手邊的朋友，為你Google『情色小說』並指定朗讀段落3分鐘。」

▲▼網友討論度超高、2021必收臉紅桌遊「床遊卡牌」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼69張問題卡、指令卡超趣味。（圖／記者林育綾攝）

▲▼網友討論度超高、2021必收臉紅桌遊「床遊卡牌」。（圖／記者林育綾攝）

但Audrey也強調，建議派對還是要在令人安心的環境中進行，而且成員們在參與前要先溝通遊戲規則，例如「能不能追問」等等，也要尊重每個人對於性的話題都有不同的接受度，也許有些人很放得開，能夠侃侃而談，也許有些人還沒辦法這麼展開，因此無須壓迫，「尊重每個人不同的狀態」。

至於伴侶適用的指令卡也是同樣道理，曾有網友提問，「如果跟伴侶玩，抽到的指令，很明顯我不想做怎麼辦？」Audrey說，「那代表你很清楚自己不喜歡，或是現在還不想做這件事，這就是一個很好的溝通機會，跟伴侶之間開啟對話，瞭解彼此的底線與喜好」。

床遊卡牌自今年11月下旬在募資平台上架，至今已突破300萬、達成率飆破1730%，首波募資將於今年12月31日截止，團隊也透露未來正式上市會恢復原價，同時也會祭出驚喜。

▲▼床遊卡牌。（圖／臉紅紅提供）

▲團隊表示，卡牌能幫助伴侶開啟對於性的討論，也是互相溝通、彼此尊重的好機會。（圖／臉紅紅提供）

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關鍵字：

床遊牌卡性慾性愛

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