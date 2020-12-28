人夫偷吃還產子！陌生女子突抱娃上門　正宮才驚覺遭背叛…心碎提告

▲人夫外遇產子，正宮直到小三抱著孩子上門，才知道自己遭到背叛，心碎提告求償。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名人夫阿宏（化名）與女子小君（化名）發生婚外情，還產下一子。直到某日小君抱著孩子直奔阿宏住家攤牌，正宮才知道自己遭到背叛，憤而對小君提告求償。法院審理後，認定小君侵害正宮配偶權，判她須賠償正宮60萬元。

正宮指控，她與阿宏結婚10多年，並育有2名子女，但2人因為小君介入婚姻，導致離婚。正宮提到，小君明知到阿宏已婚，卻仍在2018年間與阿宏上摩鐵開房間，還進而懷孕，並在同年12月間產下1子。

直到隔年3月間，小君與阿宏發生爭執，氣得抱著3個月大的孩子直奔阿宏住處談判，正宮才知道自己遭到背叛，身心受到極大傷害，心碎之餘決定對小君提告求償。

法院審理時，小君並未到場，也未提出任何書狀陳述或爭執，而法官審理後，認為小君明知道阿宏仍與正宮的婚姻關係仍存續中，卻還與對方發生關係，足以破壞正宮原本美滿的家庭生活，認定她嚴重侵犯正宮配偶權，最終判她須賠償正宮60萬元。

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