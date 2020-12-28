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社會 社會焦點 保障人權

男大生偷錄3女同學洗澡！筆電收錄「4年珍藏」　她見紅光閃爍嚇壞

▲蕭姓研究生愛慕大學學妹，去年1月與社團南下屏東縣某小學營隊活動，趁學妹沐浴時，竟以手機偷拍被察覺，因學妹堅持報警才坦承是他偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男大生墾丁偷拍女同學洗澡，法官審理時還另外發現他有4年的偷拍珍藏，最終將他判刑5個月。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

劉姓男大生與4名同學，共2男3女到墾丁遊玩，但沒想到劉男竟涉嫌將針孔攝影機藏在民宿浴巾的毛巾架上偷錄。直到3名女同學輪流洗完澡後，驚覺架上毛巾處有紅藍燈閃爍，才抓包劉男的噁心行徑，氣得報警。法院審理時，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判劉男5個月徒刑，得易科罰金15萬。

判決書指出，劉男2018年12月間與4名同學結伴到墾丁旅遊，直到凌晨1時許眾人才回到民宿休息，但沒想到，劉男竟趁機把「H8」牌針孔密錄器用毛巾包住，並放進束口袋後，將束口袋放置在浴室內的毛巾架上，並露出鏡頭且開啟電源，讓3名女同學在不知情的情況下進入浴室洗澡，而過程全遭到偷拍。

直到第3名女同學洗完澡後，轉身發現毛巾架上有紅藍燈閃爍，覺得相當可疑，便將攝影機拿下來與另名女同學討論，而當時劉男見狀，立刻表明是他的，還將機器奪回，但女同學上網查詢後，發現該機器竟是針孔攝影機，氣得當場質問劉男。劉男見紙包不住火，才坦承犯行，並交出攝影機、記憶卡、筆電及電源線等，而3名女同學當下報警處理。

劉男到案後坦承犯行，還向女同學道歉尋求原諒，但並未獲得同意，而法官另外還查出，劉男的筆電中還存有其他女性裙底的偷拍影像，時間至少從2013年開始至2017年，可見劉男對他人的隱私權毫不尊重，且也並非單一偶發性的行為，最後將他依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判刑5個月，得易科罰金15萬。全案可上訴。

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