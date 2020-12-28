炒期貨又沒錢「吞前妻、客戶9000萬」　永豐銀前理專遭訴

▲永豐銀忠孝分行資深前副理游朝旭，涉侵占9千萬元，北檢依違反銀行法等罪起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭遭控從2007年至去年7月，因長期有投資期貨習慣，但財力不足，竟詐欺取財前岳母、前妻及客戶多人，直到有被害人發現存款銳減，才知游男已在7年時間內詐騙近9000萬元。台北地檢署調查後，28日依違反銀行法背信、洗錢防制法、偽造文書、侵占、詐欺取財等罪將他起訴，並建請法院宣告沒收其不法所得。

經檢調查，從2006年8月開始至2019年7月31日止，長期投資期貨的游朝旭，因個人財力不足，為了取得更多資金投資，竟以身為永豐銀行職員，以其名義買基金等理財商品可享手續費及管理費優惠等美言，詐騙前岳母和前妻掏出共1190萬元，但他卻把款項挪去填補個人期貨投資籌碼虧損，甚至為了掩飾罪行，更偽造永豐銀「歸戶損益查詢作業-基金」表，私蓋永豐銀圓戳章，以好取信前岳母、前妻。

游男為取得更多資金，向年邁蘇姓女客戶誆稱有一群理專有管道得知法拍屋訊息，甚至已經幫10幾位老人投資並每月固定給付6萬2500元利息，讓蘇女不疑有他同意在2012年12月25日起陸續分次交付款項，游男迄今未歸還500萬元。

不僅如此，游男見蘇姓婦人的李姓女兒欠缺投資理財常識，誆稱有一群不同領域專業菁英可精準預測市場，且操作多年，騙她交付款項至今未歸還1200萬元。游男甚至還擅自申請前岳母的網路銀行，將基金內2萬8030元轉自個人帳戶。

永豐銀2019年得知游男與客戶間異常資金往來後，除通報金管會，至今已逐筆清查並賠償客戶近台幣3000萬元、美金近200萬元、南非幣10多萬元。台北地檢署調查後，28日依違反銀行法背信、洗錢、刑法侵占、偽造文書、詐欺取財等罪將他起訴。

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