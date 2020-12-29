新冠1週年「批踢踢護國神文」救台灣　發文身分曝！高警覺超前部署

▲2019年12月底批踢踢一篇文章，讓台灣對新冠肺炎啟動超前部署，這篇文章也被網友封為「護國神文」。（圖／翻攝批踢踢）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發屆滿一週年，台灣防疫功力有目共睹，全球都相當羨慕，甚至派員來台學習。回顧台灣新冠防疫史，之所以能夠超前部署全靠一篇批踢踢的「護國神文」，這篇文章讓半夜睡不著、當時仍值戰務（發言人）的副署長羅一鈞看到，直接丟到工作群組討論，台灣就此展開新冠防疫大作戰。

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▲▼護國神文中貼出武漢病況。（圖／翻攝批踢踢）

台灣在新冠疫情防疫超前部署，讓防疫成效全球數一數二，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥曾在記者會上表示，在2019年12月31日的時候，有疾管署防疫醫師發現PTT上有網友貼出一篇文章「武漢疑爆發非典型肺炎冠狀病毒群聚感染？」，內容轉貼武漢市衛健委緊急通知，公告內容請醫院針對不明原因肺炎患者要加強診療收案，隨即把訊息放置署內討論群組。

▲網友貼出武漢市衛健委公告。

當時仍值戰務（發言人）的副署長羅一鈞睡不著覺，清晨5點多看到相關訊息，也上PTT瞭解情況並回報至工作群組，署內當日即開始進行準備，也寄信至中國大陸疾控中心以及世界衛生組織，希望對方針對相關訊息提供回應，同時也在當日晚間啟動武漢直航班機登機檢疫。

PTT上的這篇文章事後被鄉民狂讚，更直呼這篇文章是「護國神文」，而原PO的身分也隨之被起底，原來原PO是台中童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨的妹妹。呂謹亨醫師則代妹妹回應，這些都只是應該做的，經過與家人討論過後，認為還是低調就好，其餘的則不願多談。