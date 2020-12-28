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驚悚直擊！台南無照少女雙載擦撞機車　科大生撞分隔島亡女友重傷

▲台南市安平區27日深夜發生1死3傷車禍，17歲黃姓少女無照騎車載著張姓少女，左轉時與21歲的蔡姓騎士發生擦撞，導致蔡男傷重不治，後座潘女重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區27日深夜發生1死3傷車禍，17歲黃姓少女無照騎車載著張姓少女，左轉時與21歲的蔡姓騎士發生擦撞，導致蔡男傷重不治（左上），後座潘女重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區民權路四段12月27日深夜10時許發生1死3傷車禍，17歲黃姓少女無照騎車載著張姓少女，在安平區民權路四段與安平路500巷左轉時，與21歲的蔡姓騎士發生擦撞，導致對方噴飛到對向車道分隔島，蔡男急救傷重不治，潘女重傷轉回屏東醫院救治中。

▲台南市安平區27日深夜發生1死3傷車禍，17歲黃姓少女無照騎車載著張姓少女，左轉時與21歲的蔡姓騎士發生擦撞，導致蔡男傷重不治，後座潘女重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區27日深夜發生1死3傷車禍，17歲黃姓少女無照騎車載著張姓少女，左轉時與21歲的蔡姓騎士發生擦撞，導致蔡男傷重不治，後座潘女重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區27日深夜發生1死3傷車禍，17歲黃姓少女無照騎車載著張姓少女，左轉時與21歲的蔡姓騎士發生擦撞，導致蔡男傷重不治，後座潘女重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局調查指出，12月26日深夜10時38分許，位於台南市安平區民權路四段與安平路500巷（西賢五街）發生1起2輛機車擦撞死亡車禍，1名黃17歲黃姓少女無照與騎機車載17歲張姓少女由民權路四段西向東直行，在案發地點欲左轉時，與同向由21歲蔡姓男子所騎，後載17歲潘姓女子的機車發生擦撞，蔡男撞到中央分隔島後拋到對向車道，經救護人員送往奇美醫院後急救，仍傷重宣告不治身亡，後座潘女重傷送醫後，轉回屏東的醫院加護病房救治中，黃、張2人則輕傷，治療後無大礙，肇事人酒測值為0。

▲台南市安平區27日深夜發生1死3傷車禍，17歲黃姓少女無照騎車載著張姓少女，左轉時與21歲的蔡姓騎士發生擦撞，導致蔡男傷重不治，後座潘女重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方據報到場勘查測繪蒐證，並依規定通知家屬、涉案人、關係人到場製作詢問筆錄，並報請檢察官相驗。警方調查黃女與張女係就讀嘉義職業學校的同學，死者蔡男係台南的科技大學學生，重傷潘女就讀高雄職業學校（家屬轉回屏東的醫院加護病房救治中），2人是男女朋友關係，雙方案發時係到台南安平遊玩。台南市警方指出，目前肇事原因相關責任由檢警調查偵辦中。警方呼籲民眾騎機車行經路口應依規定兩段式左轉，並遵守交通號誌行駛，注意交通安全。

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