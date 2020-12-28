前日交通大臣羽田雄一郎猝逝...享年53歲！曾發燒、來不及做病毒檢測

▲前日本交通大臣羽田雄一郎因身體不適，預定27日做核酸檢驗（PCR），未料猝逝，享年53歲。他父親是已故的前首相羽田孜。（圖／翻攝自羽田雄一郎臉書）

文／中央社

日本立憲民主黨參議院幹事長羽田雄一郎因身體不適，預定昨天做核酸檢驗（PCR），未料猝逝，享年53歲。他曾在民主黨執政時擔任國土交通大臣，父親是已故的前首相羽田孜。

日本放送協會（NHK）報導，立憲民主黨的相關人士表示，羽田於12月24日出現發燒，身體不適的情形，還說預定27日要接受核酸檢驗（PCR）。27日，羽田還沒到醫院，身體狀況就急遽惡化，後來病逝於東京的一家醫院。

羽田是參議院長野選區選出的議員，當選5次。羽田昨天猝逝的噩耗傳出後，他的後援會相關人士慌張地進出位於長野縣上田市的事務所，很多人震驚不已，忙著打電話聯絡。

後援會後來發出聲明表示，還無法相信這是真的，真希望是假訊息。目前還不清楚詳情，等蒐集資訊後，再思考因應之道。

羽田原本是福祉團體的職員，後來擔任他的父親、前首相羽田孜秘書。1999年參議院舉行補選時首度當選參議員。他擔任過參議院國土交通委員長、民主黨的參議院國會對策委員長，民主黨執政時期，在野田內閣擔任國土交通大臣。