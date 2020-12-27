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勇鷹高教機第二架原型機首飛成功！　飛官：飛向未知領域測試極限

▲▼勇鷹高教機6月22日於清泉崗首飛,並由IDF伴飛,代表傳承,不過漢翔的員工舉牌遭質疑拍馬屁。（圖／記者呂佳賢攝）

▲勇鷹高教機於清泉崗首飛。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

勇鷹高教機今年六月在清泉崗基地成功首飛後，其第二架原型機也在26日試飛成功，由漢翔試飛官持續進行多項的飛行測試。試飛官吳康明強調，「試飛的任務是飛向未知領域、測試戰機性能的極限」。

國機國造首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機2019年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並由總統蔡英文定名為「勇鷹」，以紅白藍塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」，第一架原型機今年6月22日成功在台中首飛。

勇鷹高教第二架原型機在昨天也首飛成功，軍聞社報導，擔任高教機首飛前座試飛官路志元表示，試飛就是「X」，代表未知的領域，勇鷹高教機是一架全新的飛機，必須由零開始測試，從整個飛機的研發設計，一直到生產組裝、測試，發動機的終檢試車、全性能試車、低速滑行、高速滑行等過程，試飛官都全程參與。

除了飛機的測試外，路志元指出，還要將測試的結果，與工程人員進行交流，以及審查飛機的技術命令，經由不斷的試飛、修正，將勇鷹號的最大功性能測試出來，符合空軍需求，以利後續飛行訓練部隊有效執行他們所有的任務。

此外，曾是翔展機種子教官的管延年，此次擔任高教機首飛後座試飛官，他表示，當完成設計出場後，再來就是研發試飛，試飛官在空中進行航電、安控、氣控台、液壓負載、燃油等分項系統的測試，以獲得數據，驗證飛機性能。

▼勇鷹號新式高級教練機首飛試飛官分別是前座的路志元（右）及後座的管延年（左）。（圖／軍聞社）

▲▼勇鷹號新式高級教練機首飛試飛官分別是前座的路志元（右）及後座的管延年（左）。（圖／軍聞社）

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