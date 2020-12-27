紫南宮牛年錢母亮相！因應防疫取消31日排隊領取　改元旦發放

▲紫南宮因應防疫，今年首度取消31日的排隊領錢母活動。（資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

迎接牛年到來，南投竹山紫南宮推出牛年錢母套幣，27日上午公布外型，除與往年同樣有錦袋分裝的金、銀幣錢母外，今年還有盒裝的典藏錢母套組，以葫蘆陶瓷作為設計，象徵多子多孫、福祿吉祥，錢幣正面是土地公像，背面刻有牛臥在發財樹下、伏在財寶上，保佑信眾平安過好年。不過為了防疫，紫南宮今年首度取消12月31日的排隊領錢母活動，新年元月1日改只發銀錢母，盒裝套組將透過公告不定期發送。

紫南宮主委莊秋安表示，因應疫情發展不可預測，加上不鼓勵信眾漏夜排隊，31日將取消排隊領取錢母活動，不過信眾只要於明年1月1日早上11時前，排入隊伍及拿到滿地財兌換卷者，就可以獲得辛丑牛年「銀」錢母一枚；至於發放套幣組、「金」錢母以及項鍊等特別活動，將於元旦假期期間不定期發放。

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▲▼紫南宮牛年錢母亮相，正面有土地公，背面刻有伏地牛。（圖／紫南宮提供）

紫南宮今日讓牛年錢母亮相，莊秋安指出，今年錢母一樣分為金幣、銀幣以單枚錦袋分裝，還有以盒裝金、銀套幣組，以白色葫蘆陶瓷作為設計，因葫蘆是我國最原始的吉祥物之一，人們常掛在門口用來避邪、招寶，而葫蘆的枝「蔓」與「萬」諧音，每個成熟的葫蘆肚子裡葫蘆籽又多，總會聯想到「子孫萬代，繁盛茂昌」。

另外，葫蘆諧音有「護祿」、「福祿」，祈求幸福，人丁興旺，所以葫蘆自古以來就是「福祿吉祥」、「健康長壽」的象徵，金、銀錢母正面有土地公聖像，背面則刻有一隻伏地牛，臥在發財樹下並伏在金銀財寶上，幣上再以「金牛搖出滿地財」的吉祥話，襯托出辛丑牛將帶給信眾福祿吉祥、健康長壽，金銀財寶滿地來。

▲盒裝的典藏錢母套組將透過公告不定期發送。（圖／紫南宮提供）

因應秋冬防疫專案，寺廟被列為八大類場所，未依規定配戴口罩屢勸不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。紫南宮強調，來排隊的信眾一定要戴口罩，同時保持適當社交距離。