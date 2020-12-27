交換禮物抽到「25公斤鹽巴」！他送西堤餐券　崩潰：抓起來摔角

▲原PO抽到25公斤的精鹽一包。（圖／翻攝自「鋐蒼實業」官網）

記者施怡妏／綜合報導

不少人喜歡在聖誕節玩交換禮物，可以跟三五好友聚在一起，還可以玩玩小遊戲增進感情，有人抽到天堂禮物，但也有人換到地獄禮物，一名男網友憤怒表示，玩交換禮物精心準備價值580元的餐券，結果換到25公斤的鹽巴，還因此忍不住爆粗口。貼文曝光過，網友全笑翻。

該名男網友在臉書「爆怨公社」發文，聖誕節應景跟好友一起玩交換禮物，精心準備價值580元的西堤餐券，希望可以抽到相同價值的禮物，期望太大就越大，沒想到最後抽到一包25公斤的普通精鹽，價值約250元，氣得他忍不住爆粗口，「我X你X的！明年誰再找我玩我就抓你起來DDT！」

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▲有網友曝，友人抽到女生的原味內褲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出後，許多網友笑翻，「我昨天還看到一包20公斤的植物肥料，被丟在包廂沒帶走」、「抱歉~我知道你很悶，但我真的控制不住笑了」、「拿鹽巴去灑送的那個人」、「現在的交換禮物已經變質成整人遊戲了」。沒想到真的有人把鹽巴當作交換禮物的人選，「今天也一口氣買了20包鹽，因為有主題是要地獄禮物，結果收到的扛不回去，直接當場發送」。

此外，文中的DDT用語意外引起網友關注，「DDT是亮點」、「至少要垂直落下DDT才行」、「DDT好老的招了啦」、「好久沒聽到DDT了哈哈哈啊哈」。據了解，DDT是一種摔角招式，需要扣住對手頭部，接著後仰使其腦袋著地，殺傷力相當大。