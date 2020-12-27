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找錢猛聊天！店員只想給150元「懷疑眼神狂看」　客怒：我付1000

▲▼1000元、千元鈔、新台幣。（圖／記者陳俊宏攝）

▲店員一度懷疑原PO不是付1000元。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享去取貨，買的物品是350元，她給1000元讓店家找錢，沒想到卻被懷疑只給500元。她氣得直呼，「整把火都來了」、「當每個人都是詐騙集團啊。」而這起事件的後續經過也曝光。

當事人26日在「爆怨公社」臉書社團說，當時這名小姐顧著跟別人聊天，手裡拿著要找她的錢，左手拿了一張500元，之後發現沒百元鈔，又去錢櫃拿了10張100元，「這時候我就已經有點不耐煩了！因為她還是一樣一直在跟別人講話。」

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原PO表示，結果終於等到了，小姐竟然只想找她150元，「我說我剛給1000……就給我用懷疑眼光一直看我，然後用眼神示意著同事往監視器看（是要調監視器的意思嗎）？」

「伶鄒瑪也沒在怕啦！到底是在哈囉……誰的問題蛤！」原PO直呼，「一開始就一直在講話，沒那個頭腦就不要自以為能一心二用找錢給別人好嗎。整把火都來了！被懷疑得很哭么，當每個人都是詐騙集團啊。」

▼有網友說可以調監視器。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲桃園市施姓男子調查陳姓女子介入別人家庭案，為取得證據潛入其住處偷裝監視器與追蹤器，小三驚覺後提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，原PO也補充後續經過，對方用懷疑的眼光找了她650元，「我走出門立刻投訴賣方的人！對方也只跟我說不好意思先，她們可能在忙。」有人表示，「我會說就調監視器啊，調完客訴」；原PO回，「當下帶個小小孩，想說趕快找錢給我就好。」

一名網友說，「我做吃的，找客人錢，我都一張張算清楚，數百鈔一張張數給客人看欸。」原PO回，「對，我也是服務業，找客人錢從來不敢分心。」

也有人分享自身經歷，「我也遇過這種找錢在聊天的，找錯錢，我跟她反映，她還回我『哪裡找錯』。我現場算給她看，她閉嘴重找錢給我，卻不道歉，繼續跟別人聊天，態度真的很差勁耶。」

其他人留言，「開飆了啊，直接大聲説，我現在懷疑你有意圖侵占我的錢，最好讓其他客人都聽得到」、「我也滿討厭那種顧講話又分心的店員」、「結帳時本來就該專心，跟正在結帳的客人聊天就算了，還跟不是正在結帳的客人聊天。」

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