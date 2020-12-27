企鵝妹直播出意外！斗內金額外洩「秒刪片」　網狂備份：賺1000萬

▲企鵝妹不小心曝光直播贊助金額。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

企鵝妹是南韓人氣實況主（柳允進윰찌니，Jinny），一路從韓國發展到台灣，再離開台灣到歐美，過程中不斷轉型，大改過往風格，現在頗受歐美觀眾喜歡。就有網友在PTT的Gossiping板上爆卦「企鵝妹不小心把斗內金額露出」，總金額讓網友驚呆「斗內總共35萬7865元」，而且單位並非台幣，而是美金。

這位網友在文中貼出企鵝妹的直播紀錄影片，不過也註明這個是備份，因為原始的片段已經被刪除，「企鵝妹在實況不小心把斗內金額露出來了，斗內總共35萬7865鎂」，忍不住驚呼「美國觀眾IP值錢，斗內又多，美金就是香！」

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▲贊助總額高達35萬美金。（圖／翻攝自PTT）

就有網友把美金換算，「台幣10873012元」，高達1千萬的贊助金額讓不少人看傻。貼文一出，其他人不禁紛紛留言，「難怪去美國，台灣QQ」、「賺超大，而且搞不好是這幾個禮拜的事情而已= =」、「真的是比想像的瓜張很多耶」、「她這樣年薪應該破億吧」、「賺個五年就可以退休了。」

▲原始片段已經被刪除。（圖／翻攝自reddit）

不過，也有網友認為，「企鵝才沒這麼鬼混，說企鵝實況內容是直播台前十名認真的也一點都不誇張」、「 說真的沒看過哪個台女實況主比企鵝妹還拼體力的，常常實況12小時以上」、「國外大台賺到應該是她的2～3倍吧？而且都男的，嘻嘻」、「台灣只喜歡看露胸台，像企鵝這種用心經營但不露的台灣就會仇起來，也難怪人家受不了。」