手搖杯界「三本柱」是這3家！他好奇穩定秘訣　網曝1對比狂嘆

▲手搖飲是台灣人日常。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖飲已然成為台灣特色，各種不同主打的飲料店如春筍一般林立，其中「五十嵐、清心福全、COCO都可」應該被大部分台灣人認定是手搖杯界的「三本柱」。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說很多飲料店感覺都只是紅一下，唯獨「三本柱」到處都看得到，忍不住好奇問卦「五十嵐、清心、COCO如此穩定的秘訣？」

這位網友文中表示，「五十嵐、清心、COCO算是台灣飲料界的三本柱了吧？」並說一堆飲料店感覺就只有紅一下，像是黑糖鮮奶系列，或曾紅極一時、主打檸檬飲的台中飲料店。但看來看去，還是只有「五十嵐、清心、COCO」，到處都看得到，「好像沒有流不流行，但就是很穩。」

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原PO接著說，奇妙的是，就算有不少人覺得這三家還好、沒有到特別好喝，但經過每一家店的時候，都還是看得到不少人買，不禁好奇「這三家如此穩定雋永的秘訣是什麼？」

▲原PO想問「三本柱」屹立不搖的秘密。（示意圖／記者許力方攝）

貼文一出，其他網友紛紛留言，「五十嵐是真的不錯，奶類品質穩定」、「只有COCO有進步」、「COCO只有北部人愛，中南部被其它兩家打趴」、「清心的珍綠總是會懷念」、「COCO一直有在推新口味及促銷，很不錯啊」、「五十嵐穩定啊」、「COCO比較合北部人的口味 中南部其實不多。」

不過，最多人有感的卻是價格，「好笑的是，五十嵐一開始算中高價位，現在一堆比他貴」、「以前喝五十嵐還蠻奢侈的，現在像是在買礦泉水」、「真的，以前五十嵐不便宜，結果現在XD」、「只有五十嵐是長青樹，其他都曇花一現」、「 五十嵐剛出來的時候，周遭朋友都覺得一杯飲料50元超貴，結果現在……」、「五十嵐說他第二穩，我找不到第一是誰」、「五十嵐以前貴人家5-10元，可是現在新出來的比它更貴XD。」