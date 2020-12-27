　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手搖杯界「三本柱」是這3家！他好奇穩定秘訣　網曝1對比狂嘆

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲手搖飲是台灣人日常。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖飲已然成為台灣特色，各種不同主打的飲料店如春筍一般林立，其中「五十嵐、清心福全、COCO都可」應該被大部分台灣人認定是手搖杯界的「三本柱」。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說很多飲料店感覺都只是紅一下，唯獨「三本柱」到處都看得到，忍不住好奇問卦「五十嵐、清心、COCO如此穩定的秘訣？」

這位網友文中表示，「五十嵐、清心、COCO算是台灣飲料界的三本柱了吧？」並說一堆飲料店感覺就只有紅一下，像是黑糖鮮奶系列，或曾紅極一時、主打檸檬飲的台中飲料店。但看來看去，還是只有「五十嵐、清心、COCO」，到處都看得到，「好像沒有流不流行，但就是很穩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，奇妙的是，就算有不少人覺得這三家還好、沒有到特別好喝，但經過每一家店的時候，都還是看得到不少人買，不禁好奇「這三家如此穩定雋永的秘訣是什麼？」

▲▼珍珠奶茶，珍奶，手搖，奶茶，手搖飲，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲原PO想問「三本柱」屹立不搖的秘密。（示意圖／記者許力方攝）

貼文一出，其他網友紛紛留言，「五十嵐是真的不錯，奶類品質穩定」、「只有COCO有進步」、「COCO只有北部人愛，中南部被其它兩家打趴」、「清心的珍綠總是會懷念」、「COCO一直有在推新口味及促銷，很不錯啊」、「五十嵐穩定啊」、「COCO比較合北部人的口味 中南部其實不多。」

不過，最多人有感的卻是價格，「好笑的是，五十嵐一開始算中高價位，現在一堆比他貴」、「以前喝五十嵐還蠻奢侈的，現在像是在買礦泉水」、「真的，以前五十嵐不便宜，結果現在XD」、「只有五十嵐是長青樹，其他都曇花一現」、「 五十嵐剛出來的時候，周遭朋友都覺得一杯飲料50元超貴，結果現在……」、「五十嵐說他第二穩，我找不到第一是誰」、「五十嵐以前貴人家5-10元，可是現在新出來的比它更貴XD。」

ET快訊
快訊／元旦情侶提前誕生？少時太妍爆熱戀中
歐陽靖夫妻徹底鬧翻！因正義網友「兒見不到父親」被罵爆
航班全中斷　郵局明起停收發往英國各類航空郵件
快訊／新冠肺炎再增2例確診　指揮中心下午2時說明
母200萬遺產弟妹全提光！他過2個月才知氣炸　郵局：無疏失
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉藥24屆粧品畢展　魔幻「聖粧饗宴」 要你好看！

新冠疫年／搶口罩、囤酒精、國家級警報！回顧疫情5大亂象

手搖杯界「三本柱」是這3家！他好奇穩定秘訣　網曝1對比狂嘆

年底旅客爆搭車潮　高鐵宣布今晚加開北上全車自由座列車

航班全中斷　中華郵政：明起停收發往英國各類航空郵件

離世前男友託夢：我交女友了！　她哭醒擲筊「獲聖杯」藏大洋蔥

快訊／新冠肺炎再增2例境外移入　指揮中心下午2時說明！

2020觀光慘年！出國玩成夢想　衝國旅反迎「國5連塞32小時」惡夢

新冠疫年／這一年我們這樣與病毒走過　回顧疫情10大階段

「體感-1度」爆冷區域曝　鄭明典示警：分裂高壓出海！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

嘉藥24屆粧品畢展　魔幻「聖粧饗宴」 要你好看！

新冠疫年／搶口罩、囤酒精、國家級警報！回顧疫情5大亂象

手搖杯界「三本柱」是這3家！他好奇穩定秘訣　網曝1對比狂嘆

年底旅客爆搭車潮　高鐵宣布今晚加開北上全車自由座列車

航班全中斷　中華郵政：明起停收發往英國各類航空郵件

離世前男友託夢：我交女友了！　她哭醒擲筊「獲聖杯」藏大洋蔥

快訊／新冠肺炎再增2例境外移入　指揮中心下午2時說明！

2020觀光慘年！出國玩成夢想　衝國旅反迎「國5連塞32小時」惡夢

新冠疫年／這一年我們這樣與病毒走過　回顧疫情10大階段

「體感-1度」爆冷區域曝　鄭明典示警：分裂高壓出海！

味全龍洋砲赫雷拉全能工具人　還是中職少見的左右開弓

曾在捷運大安站開槍！他擁３把長短槍躲摩鐵　警深夜攻堅畫面曝

嘉藥24屆粧品畢展　魔幻「聖粧饗宴」 要你好看！

阿嬤強逼2孫女「讓友狂摸」…完事塞錢！她看性暴力讀本淚曝狼行

船帆石伴你睡整晚！墾丁版「峇里島」民宿　情侶必住夢幻海景房

快訊／少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

電鍋裡長出「呆萌精靈」！　奴才上班前趕做早飯崩潰：還不快走

習近平為連任也打台灣牌？　趙建民：陸民意對兩岸和平不利

人夫「秘密基地」會小三！她甜喊：可以吸小支嗎　正宮見無碼照心碎

明年至少7名韓職洋投來台發展　疫情衝擊、環境有關

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

甜點店有「恐怖聚寶洞」　店員吐驚世4句話

婆婆忽闖進房！她「全裸更衣」被小叔看光

內湖公園遭入侵！水中異形日吃3000魚卵

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

普篩國家疫情都爆炸！網：隔離才跟傳染力有關

寒流「冰封全台」凍36小時　跨年嘉義以北5度今先變天

「體感-1度」爆冷區域曝　鄭明典示警：分裂高壓出海！

母200萬遺產弟妹全提光！　郵局：無疏失

華航120名倫敦旅客「今晚抵台」！祭最嚴防疫

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

快訊／新冠肺炎再增2例境外移入

更多熱門

相關新聞

機師高薪勝醫師　網曝關鍵考取關鍵

機師高薪勝醫師　網曝關鍵考取關鍵

近日因為紐籍機師染疫啪啪走，造成台灣時隔253天的本土0確診破功，不過也間接曝光了機師的高薪，讓這個職位不再像是蒙上一層紗。有網友在PTT Gossiping（八卦版）上發文詢問，考試培訓機師錄取率據說很低，這到底有多難考有沒有機師鄉民出來說一下開飛機的感想。

普篩國家疫情都爆炸！網：隔離才跟傳染力有關

普篩國家疫情都爆炸！網：隔離才跟傳染力有關

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦

家樂福連遭尿攻貨架、偷喝飲料怒了

家樂福連遭尿攻貨架、偷喝飲料怒了

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

關鍵字：

五十嵐清心COCO手搖飲飲料PTT

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

小二童想喝可樂　遭拒嗆：沒錢幹嘛生我

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面