手遊CEO疑中「河豚毒素」身亡　醫：最開始出現「嘴角麻痺」

▲「遊族網絡」董事長林奇傳出被人毒殺。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網遊公司「遊族網絡」董事長林奇驚傳被人下毒，住院治療多日後身亡。曾接觸過林奇的一名醫師透露，從最初症狀與後續病情來看，林奇的情況像是中了「河豚毒素」，尤其發病最初有「嘴角麻木」的現象，但這在一開始並不容易判斷。

根據陸媒報導，林奇被送往上海的公立三甲醫院之前，曾先前往另一間醫院就診，任職於該院的周姓醫師因此與林奇有過接觸，並見證了林奇最初發病的情況。

周姓醫師表示，林奇16日晚間6點15分左右來到醫院，當時還能走路，但走不穩，表情很痛苦，臨床上稱為「急性病面容」，急診醫師立刻展開急救，但林奇的呼吸及心跳卻突然停止，只好緊急採取插管與心肺復甦等措施，成功讓他恢復心跳。

周姓醫師指出，從林奇的年齡與臨床表現來看，一開始很難判斷是中毒，「他很年輕，排除了一些急性發作的病症，而且當時的時間點，也不太可能是酒精中毒。」

當晚，林奇就被轉入另一家公立三甲醫院，隔日（17日）周姓醫師所在醫院的接診醫師被邀請過去一同討論病情，初步的消息是，根據會診醫生的臨床經驗基本可以判斷腦死亡，但是尚未給出正式診斷。

周姓醫師提到，據他了解，林奇不是在喝了普洱茶之後中毒，但在出現症狀之前，曾經吃過藍莓，但還不能確定毒物是不是被投放在藍莓上。

周姓醫師表示，他不清楚林奇是否為多種中毒，但從最初症狀和後續病情的迅速發展來看，更像是中了「河豚毒素」，尤其發病最初是「嘴角麻木」。

另外，周姓醫師也說，他們醫院稱得上「貴族醫院」，並不是公立醫院，也不是最近的醫院，不太能理解林奇為何先來此地就診。