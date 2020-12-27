蘭潭步道建置報案APP QR-CODE　GPS定位傳送報案人位置

▲嘉義蘭潭步道建置報案APP QR-CODE 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應智慧型手機普及化且APP使用廣泛，內政部消防署建置「119報案APP」，提供全國民眾免費下載使用，「119報案APP」會依據報案者定位所在地直接轉接至當地119，也可事先於APP內建置個人基本資料以簡訊方式報案，使用手機報案的對象中，可能有獨居長者、瘖啞人士、外籍遊客及登山民眾在當下可能無法正確描述位置及案情，「119報案APP」可藉由GPS定位功能傳送報案人所在位置，供119執勤員第一時間能得知正確案發地點，並派遣消防隊趕赴現場爭取救援時間。

▲蘭潭步道為登山客愛好步道之一。（圖／記者翁伊森翻攝）

近來登山活動屢傳山難事故，嘉義市政府消防局為因應蘭潭筍寮步道常有民眾登山迷航、受傷或身體不適，日前由嘉義市蘭潭分隊隊員葉峻宏、周明綸前往蘭潭登山步道各區設置119報案App QRcode，保護市民爬山安全，也讓市民安心爬山。

▲蘭潭步道報案APP QR-CODE 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「下載119報案APP、登山EASY又安心」：

一、會把你手機定位的所在位置直接傳到當地的119消防局，出門在外也不怕報錯地址。

二、有口難言嗎？APP也可以用 簡訊 報案喔。

三、報案後，還能上傳現場照片及影音，讓119可以更精準掌握現場狀況。

四、可以輸入你自己的常用聯絡人名單，平時除了可以從這裡打電話給朋友，重點是 還可以同步通知聯絡人。

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