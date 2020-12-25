臺虎精釀面試「打臉同志」：出櫃不算冒險　網怒洗版！354字道歉了

▲臺虎精釀過去一向積極經營尊重多元形象，還參與同志遊行。（圖／翻攝Facebook／臺虎精釀 Taihu Brewing）

記者葉國吏／綜合報導

曾向爸爸大膽出櫃的輔大好社前社長詹庭琪，在臉書發文「假友善，真歧視？！一場令人難堪的面試經驗」，透露他到台灣知名精釀啤酒企業面試，結果被品牌總監認為「出櫃不算冒險」，讓他感覺被打臉。文章一出引起熱議，品牌總監也在文章底下道歉，臺虎精釀更是發出聲明稿道歉。

詹庭琪24日發文指出，上週他到臺虎精釀面試，擔任面試官的品牌總監，問他「人生有沒有勇敢冒險的事情？」詹庭琪答道：「我在不清楚爸爸對同志的態度的情況下，就選擇跟他出櫃。」沒想到品牌總監卻說「這也算喔？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹庭琪透露到臺虎精釀面試，認為被品牌總監歧視。（圖／翻攝臉書）

詹庭琪聽到後解釋「我覺得我人生每次出櫃都是一種冒險，賭著失去和一個人的關係。」品牌總監聽完就笑著說「算了，這題對你太難，當我沒有問。」詹庭琪認為，品牌總監的態度就像對他甩了一巴掌，就像對他的生命經歷全然否定。

詹庭琪表示，臺虎精釀一向積極經營尊重多元形象，還參與同志遊行，結果對待潛在員工卻是如此態度。「作為品牌總監應該不需要為這個形象負責嗎？難道所謂的友善只是為了彩虹商機，想要創造商業利益？」

▲疑似品牌總監的臉書帳號在底下留言道歉。（圖／翻攝臉書）



此文一出引起討論，而擔任面試官的品牌總監，也疑似在底下留言道歉「對不起，有造成誤會我道歉。可以給我一個機會好好談談嗎？可以當下問清楚或給我解釋的機會，而不是這樣片面斷章取義。再一次造成你的傷害我很抱歉，請給我機會解釋。」



而臺虎精釀官方粉專也遭受波及，網友紛紛前往洗版要求道歉。臺虎精釀眼見風波無法平息，趕緊發出3點道歉聲明，表示感謝面試者勇於提出對面試過程之質疑，我們將虛心接受並檢討，確保未來不再發生類似的事件，感謝社會大眾的關心與指教。

▲臺虎精釀發聲明稿道歉。（圖／翻攝Facebook／臺虎精釀 Taihu Brewing）



以下臺虎精釀官方聲明稿全文：

針對面試者於上週前來面試，造成當事人在過程中感受不佳的事件，我們在此致上最深的歉意，同時提出以下幾點聲明：

一、對於面試過程造成面試者不舒服，會敦促所有同仁在職場上須特別注意性傾向、性別認同、族群認同、政治傾向、宗教、種族等議題，避免造成任何人的負面感受。

二、我們瞭解同志族群過往遭受到的壓迫與歧視，也知道在同婚合法化的今天仍有不公的存在。我們無心觸碰傷疤，也無意喚起任何人的苦痛回憶。

三、所有因臺虎精釀過去參與性別實踐而支持我們的朋友，我們並沒有背叛性別友善的價值，將持續關注各項議題，與各界攜手實踐一個更加自由、平等的社會。

我們鄭重道歉，同時也正在與當事人進行溝通與協調，進一步尋求彌補的方法。

感謝面試者勇於提出對面試過程之質疑，我們將虛心接受並檢討，確保未來不再發生類似的事件，感謝社會大眾的關心與指教。