鄭運鵬被出征　羅智強轟：反應人民反萊豬心聲叫仇恨？

▲鄭運鵬臉書被出征。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝鄭運鵬臉書）

記者黃巈禾／台北報導

攸關美豬美牛9項行政命令將於24日院會表決，藍綠攻防升溫。國民黨台北市議員羅智強發起「懸崖勒豬」網路攻勢，讓網友出征民進黨立委。民進黨團幹事長、立委鄭運鵬被出征後批羅智強是仇恨動員，根本是罷韓成功後的膝蓋反射。對此，羅智強22日再度回擊，連什麼是仇恨都雙重標準、反應75％人民反萊豬的心聲叫仇恨？

羅智強在臉書表示，的確對民進黨充滿愁恨，為民進黨愁，為民進黨恨，也為民進黨悲，愁的是今天民進黨背叛鄭南榕的「百分百言論自由」，今天的民進黨關新聞台、還準備立網管法，而鄭運鵬不僅沒道德風骨起身反抗，還為新獨裁者擦脂抹粉。

羅智強指出，愁的是，背叛鄭南榕的鄭運鵬，恨的是，今天的民進黨背叛蔡同榮一生力拚的公民投票，說要打破鳥籠公投，結果把公投梟首埋進棺材裡，而鄭運鵬難道不是親手殺了公投的屠夫之一？「我恨的是，背叛蔡同榮的鄭運鵬，我要告訴鄭運鵬，我對民進黨並沒有仇恨，我尊敬民進黨曾經為台灣民主作出的貢獻」。

羅智強提到，尊敬民進黨裡許多一路走來始終如一的前輩如前副總統呂秀蓮等人，但對今天的民進黨有愁恨，愁恨的是，那些今天把威權獨裁幽靈灌進民進黨的政客，是今天掌控民進黨的這一幫人，背叛民進黨言論自由的神主牌，背叛民進黨人民公投的神主牌，以前的民進黨前輩打破威權統治，現在的民進黨徒孫卻回頭擁抱威權。

「鄭運鵬你還好意思說別人在搞仇恨？」羅智強批評，民進黨以前割闌委時，怎沒聽鄭運鵬出來說是仇恨？現在他反應75％人民反對萊豬的心聲，呼籲割萊委就叫仇恨？當年拿著毒牛標語嚇人民的不是羅智強，是蔡英文，怎不去罵蔡英文在搞仇恨？當年大喊開放萊豬總統就下台的不是羅智強，是陳其邁，怎不去罵陳其邁在搞仇恨？

羅智強批鄭運鵬，連什麼是仇恨都在雙重標準，還敢大言不慚的說不怕被出征？「你無極限雙標護航萊豬的行為，你心中只有黨意，而不在乎桃園人反萊豬的民意的態度，就讓台灣人民、桃園人民去評說吧」

鄭運鵬今天臉書也被網友灌爆，網友紛紛留言「小心您的舌頭啊」、「豬都不能吃的東西要逼人民吃，你還民代嘞，我呸」、「懸崖勒豬，別護萊豬！」、「鄭大立委你先萊豬吃吧！」、「你是忘記了還是害怕想起來，當年標準出來後，貴黨依然堅持零檢出、毒就是毒，我當初是站貴黨那邊的，現在我小孩該死，不能選擇不要萊豬嗎？你半夜不會被嚇醒嗎？」、「懸崖勒豬，別護萊豬，要挺萊豬就滾下台」。

鄭運鵬22日表示，國民黨反美豬就是政治報復，只是在報復2012年之後國民黨政權兵敗如山倒的老鼠冤，沒科學基礎，也不顧時空環境改變之後台美關係深化的需要，台灣很多食品藥品的規範都是來自於美國，再參考歐盟和日本，這是很科學的參考標準，所以也是美國這十多年來希望其他國家不能歧視美國肉品的原因。