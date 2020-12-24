台南府會雙長啟燈祈福　祝願大步邁向下個光輝10年

▲台南市議長郭信良與台南市長黃偉哲，一同為活動重頭戲「燈會菁華展」啟燈，接著到北區區公所製作的「鎮北神燈」燈座點燈祈福，祝願台南大步邁向下個光輝10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南縣市自2010年12月25日合併升格，至今滿10週年，府會共同舉辦「十年有成、台南共好」感恩系列活動，24日晚上郭信良議長與黃偉哲市長一同為活動重頭戲「燈會菁華展」啟燈，接著到北區區公所製作的「鎮北神燈」燈座點燈祈福，祝願台南大步邁向下個光輝10年。

範圍遍及永華府會園區的燈會菁華展在郭信良議長、林炳利副議長、黃偉哲市長、交通部林佳龍部長及眾多議員們共同啟燈下正式開展。郭信良議長指出，燈會展期自即日起到2021年1月3日，每晚5時半亮燈，一直到晚上10時半，要呈獻給所有市民千燈齊亮的美景，請大家一定要來欣賞。

郭信良議長強調，府會共同舉辦的燈展和其他燈會最大的不同在於花燈主題極為豐富，以及白天、夜晚的燈景各有各的味道，可說不論何時來參觀拍照，都能拍出合乎心意的美照。郭信良議長更誠摯推薦燈展為求婚地點首選，相信這裡浪漫的氣氛可以大大提高求婚成功率。郭議長風趣地說，有意在此求婚的民眾要把握時間，因為展期只到2021年1月3日。

郭信良議長還說，為了與市民同樂，除了26日及31日外，每晚議會廣場都有摸彩活動，只要在晚上6時至7時半之間到廣場領取並投入摸彩券，就可以參加8點起的摸彩，天天送出最大獎液晶電視及電動自行車，來賞燈兼拿好禮，千萬不要錯過。

黃偉哲市長表示，藉著今日點燈祈福，除了慶祝縣市合併升格10週年，也感謝10年來大家走過的足跡、流下的汗水。黃偉哲市長指出，台南市有188萬人，人口很多，但台南市的面積更大，如何讓城市和人民共好，是每位市民關心的議題。他希望今日的啟燈，不僅點亮永華府會園區，也點亮大家心裡的燈，祝福大家的未來更美好。

林佳龍部長感性地說，他今天是回娘家，所以感到特別溫暖。林部長指出，台南府會舉辦的燈會是六都中唯一的燈會活動，也是全台第一個點燈的城市，因為台南防疫做得好，大家才能在一起參加活動。林佳龍部長也恭喜台南在明年經典小鎮中，一舉拿下3處，在拚觀光這一塊，是台灣做得最好的城市。

由於24日也是平安夜，在花燈展啟燈後，郭信良議長、黃偉哲市長與議員、貴賓們特地到西拉雅廣場「鎮北神燈」燈座前，與現場民眾一同放入「光明釘」，象徵點亮城市的未來，也為市民祈求平安、健康與富足。參加點燈祈福的民眾還得到北區開基玉皇宮、大觀音亭祀典興濟宮、鎮轅境頂土地公廟的祈福禮，個個露出幸福的笑容。

今晚出席燈會啟燈的議員除了林炳利副議長，還有曾培雅、蔡淑惠、Ingay Tali、吳通龍、陳碧玉、王家貞、陳怡珍、林美燕、李中岑、李鎮國、林燕祝、吳禹寰、李啟維、蔡旺詮、周麗津、蔡秋蘭、洪玉鳳、黃麗招、杜素吟、趙昆原、盧崑福、沈震東等議員。謝龍介議員和曾信凱議員則由服務處代表出席。

郭信良議長特別向贊助單位致上深深的謝意，他表示這次合併升格10週年活動非常感謝贊助單位全力鼎助，才能順利舉辦。

PinkLady裸絲無痕蕾絲性感內褲