老闆不准假！象迷「掰了15年工作」　霸氣離職單曝光：我爪我驕傲

記者周亭瑋／綜合報導

中華職棒總冠軍賽正熱烈開打，就有26年資深象迷事先想請長假見證光榮時刻，被老闆打槍，於是直接提離職申請，雖然離開15年的工作崗位，但他似乎不後悔，更霸氣直呼「沒了生活信仰，賺再多也沒意義！」

▲台中洲際球場象迷。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友今在「中信兄弟粉絲團」發文提到，「老闆不給我請假，只好開大絕了，誰叫我是流著黃色血液的黃黃人呢？幹了15年的工作，當然沒有比當了26年的象迷更重要阿，等了10年就等奪冠軍的這一刻，辜總，請問兄弟球團有缺清潔工嗎？」

只見他在離職申請書的原因那一欄，寫上斗大的「我要去看冠軍賽」，雖然因此而丟掉飯碗，他也無怨無悔，甚至高喊「我挺我兄弟，我爪我驕傲，別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。」

▲為了看冠軍賽提離職。（圖／翻攝自臉書／中信兄弟粉絲團）

po文一出，引來部分網友質疑，忍不住吐槽「騙人的！拿出離職證明阿，只寫離職單，沒有任何簽名，我也可以」、「923填的」、「別讓我爪背黑鍋阿，最好9/23就知道今天要打G6，這樣會有很多想像空間」。

對此，原po解釋，年資規定必須提前30天申請，「況且上半季已經奪冠，肯定有季後賽，當那麼多年球迷也可以推算出，冠軍賽大約落在10月底，我不是只看第六戰，我整個10月都在休假看球喔！」

另外，眾多象迷們也不禁笑回，「幽默喔」、「你老闆鐵定不是我爪」、「等一下就有人用離婚協議書」、「讚，夠霸氣」、「離職原因要寫中信兄弟總冠軍才對」、「工作雖然再找就好，但真的不好找...請三思阿」。

►超級明星商品，推出就賣翻