中信金融園區敲響耶誕平安鐘！免費玩滑冰　企鵝圍繞耶誕樹爆可愛

▲中信銀行董事長利明献（左二）、副董事長詹庭禎（左一）、中信投信董事長陳國世（右二）以耶誕造型敲響希望平安鐘，還加碼送夢幻糖果罐。（圖／中信銀行提供，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

耶誕鐘聲響起！中國信託金融園區昨（24）日晚間邀請數百位客戶、南港居民和園區同仁一起度過溫馨的平安夜，現場響起充滿希望的平安鐘。今年中信金融園區以「璀璨極光冰雪城」為主題，免費開放戶外溜冰場至明年3/7，另外還有一棵被企鵝圍繞著的超夢幻極地冰原耶誕樹，趕快把握時間來拍一波。

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▲現場發送的糖果罐中藏了雪屋免費體驗券，就是要讓大人小孩一起享受幸福感。



昨日登場的耶誕晚會，還有4位耶誕老公公到場送祝福，這4位老公公就是中國信託商業銀行董事長利明献、副董事長詹庭禎、中國信託投信董事長陳國世、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以耶誕造型出席敲響希望平安鐘。現場還加碼發送350份夢幻幸福糖果罐，每個糖果罐裡都藏有「超人氣雪屋免費體驗券」一張，只要拿這張券就可以走進雪屋，感受雪花紛飛的浪滿感。

▲中信投信董事長陳國世（左一）還來現場發送糖果給小朋友。



▲中信銀行董事長利明献（右一）發送糖果給園區同仁，每個同仁都搶翻天。



今年中信金融園區以「璀璨極光冰雪城」為主題，小火子與好朋友黑熊邀請民眾一起搭上雪橇展開極地探險，而每年耶誕前夕登場的「中國信託金融園區戶外滑冰場」邁入第7屆，即日起免費開放至明年3/7，冰刀鞋及安全護具可憑身分證明文件免費租借；活動網站開放平日時段提供10人以上學校或公益團體報名，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止。（詳細參與辦法請上中國信託金融園區官網https://www.ctbcfinancialpark.com查詢）

玩了滑冰之後，也絕對不能錯過「極地冰原耶誕樹」，一大群賣萌企鵝圍繞著耶誕樹，搭配閃爍的夢想寶石點綴，拍起來可愛又浪漫。另外，今年還有特別規劃室內主題遊戲區，「蛋蛋球池」可供小朋友玩耍、利用色彩繽紛的軟積木蓋出屬於自己的秘密城堡，還有超好拍的秘密花園，裡頭有夢幻繪本與粉紅花椅，還有魔法霓虹搖滾派對，以DJ派對為主題，可以看見許多音符在夜空中閃爍、點亮螢光舞池。