「龍五」黑吃黑！老翁領42萬地下匯兌遭搶　男教唆3少下場曝

記者黃宥寧／台北報導

北市1名顏姓男子在網路上尋找地下匯兌管道，透過網路認識1名綽號「龍五」男子，雙方約定42萬台幣兌換等值的人民幣，雙方相約銀行交付，沒想到劉姓少年趁機拿錢落跑。台北地檢署23日依組織犯罪防制條例、搶奪及加重詐欺等罪，起訴負責教唆犯案及分贓的吳姓男子；檢察官並請求法院加重其刑二分之一，至於劉少等3名少年則移交少年法庭審理。

經查，吳姓男子涉嫌與劉姓等3名少年共組詐欺集團，且在臉書社團「外幣/外匯/支付寶/微信/代收付/買賣大平台和換匯平台」發文，佯稱能以人民幣4.24:1匯率進行匯兌，吸引了經營匯兌的顏姓男子注意，雙方約10月20日下午2時許到銀行見面。

豈料顏男與吳男等人相約在中國信託東門分行交易，顏男臨櫃提領42萬4000元現鈔後，將款項裝入紙袋內，並放置在座位的桌子上，劉少竟趁顏男低頭滑手機檢視人民幣是否進帳時，徒手搶奪顏男裝錢的紙袋，且犯案後立刻跑往捷運東門站搭捷運逃逸。

背後唆使者「龍五」指示向吳男擔任「收水」（收取贓款）工作，當天3時許立刻前往板橋中山路麥當勞男廁拿走劉姓少年扣掉報酬後的30萬4000元贓款，剩餘贓款則分別交付另2名身分不詳的收水男子。

案發當晚10點多警方火速將劉少等人逮捕到案，檢察官認為吳男涉嫌教唆與未成年少年犯罪，並建請法院依違反兒童及少年福利與權益保障法，將吳男的刑度加重2分之1；也將扣案的不法所得建請法院宣告沒收，至於在逃的背後藏鏡人「龍五」及收款的2名涉案男子，則另行追緝查辦。

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