垃圾掩埋場火警…悶燒逾24hrs「臭味壟罩全綠島」　居民崩潰！

▲綠島垃圾掩埋場6日凌晨不明原因開始悶燒，至今仍未熄滅，令當地居民深受其擾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

綠島睡美人垃圾掩埋場6日凌晨突然爆炸起火，悶燒至今（7）日早上仍未熄滅，濃煙、臭味飄散到全島，連處在對角的南寮村都受影響。消防分隊表示，目前仍在盡力搶救中，呼籲居民緊閉門窗、外出時務必配戴口罩，盡量避免靠近現場。

綠島鄉垃圾掩埋場工作人員6日凌晨1點許巡視時，突然聽到爆炸聲響，接著便目睹垃圾堆瞬間燃起熊熊大火，立即撥打119通報，並使用怪手與消防車協力滅火，但因火勢實在難以撲滅，燃燒垃圾的濃煙與臭味壟罩全島，連處在對角的南寮村都受影響。

▲綠島消防局呼籲居民緊閉門窗，外出時務必配戴口罩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據了解，睡美人垃圾掩埋場深度達5公尺且面積廣大，即使6日晚間降下大雨仍無法讓火勢熄滅，現場目前已由公所的外包廠商使用怪手將垃圾挖開後，再由消防車灌水滅火，不過因進度有些緩慢，公所正在考慮使用土石掩埋的方式，以減少濃煙與臭味繼續隨風飄散。

台東縣消防局也呼籲，由於分隊所有人車都在現場搶救中，請居民緊閉門窗、外出時務必配戴口罩，也請不要靠近現場以免危及自身安全。

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