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BMW休旅車送修…深夜大火「燒成廢鐵」！老闆拒賠：我是受害者

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▲▼整輛車燒成廢鐵。（圖／翻攝《小強熱線》）

▲男子的BMW休旅車整輛燒成廢鐵，修車廠拒絕賠償。（圖／翻攝《小強熱線》）

記者柯振中／綜合報導

浙江省杭州市的張姓男子日前將BMW休旅車送到修理廠維修，期間修理廠發生火災，導致車輛燒成廢鐵。對此，修理廠拒絕賠償，直說「他們也是受害者」，導致張男氣得向媒體投訴。

綜合陸媒報導，張男有輛BMW的X5休旅車，8月時送往杭州一家汽車修理廠保養，沒想到該家汽車修理廠8月31日發生火災，廠內數十輛汽車受到程度不一的影響。

▼修車廠發生火災，數十輛車燒成廢鐵。（圖／翻攝《小強熱線》）

▲▼整輛車燒成廢鐵。（圖／翻攝《小強熱線》）

張男的休旅車整輛燒成廢鐵，完全沒辦法修，氣得向修車廠求償。火調人員鑑定，之所以會發生火災，是因為一輛電動車的電池故障，才導致火災發生，車主們也開始向修車廠談賠償的問題。

對此，修車廠的負責人強調，他們一共有上下兩層，起火的是樓下的修車廠，並非他們廠家，他們也是受害者，車主們不應該找他求償。

而樓下的修車廠也說，那是原廠車輛自燃造成，他們連修都還沒修，是送來鑑定損毀程度的，因此他們也是受害者，想要討賠償的話，應該向原廠討。

起火的修車廠互相踢皮球，沒人肯負責，還賴到出租地點給他們的地主身上，張男氣得向媒體投訴。陸媒得知這起狀況，打電話詢問起火電動車的原廠公司，但遲遲沒有得到回覆，目前當地政府單位已經介入協調，詳情仍在進一步釐清當中。

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▼事故鑑定原因是「電動車電池故障起火」。（圖／翻攝《小強熱線》）

▲▼整輛車燒成廢鐵。（圖／翻攝《小強熱線》）

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