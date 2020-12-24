英國再發現新變種病毒！莊人祥曝國內情況：監測陽性個案無變異性

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

英國境內繼出現新冠肺炎變異病毒株「B.1.1.7」，又新發現一種來自南非、更具傳染力的新變種病毒，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（24）日表示，國內只要有陽性個案都會去釐清是否變異病毒，目前為止都無檢出。

莊人祥表示，新冠病毒出現至今已經12個月且造成全球流行，近期1～2個月可以發現個案人數急速上升，RNA病毒特性是感染人數越多，突變機率越大，而英國目前這些突變病毒，到底是真的傳染力比較高，還是當地防治或是行為的所造成，現在還在評估當中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心專家小組諮詢委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎受訪表示，變種病毒出現要關心，但不用擔心。自疫情以來，各種研究指出病毒變異，有的說傳染力強、繁殖能力強、致病性強、傳染目標族群不同等，但都不至於對疫情造成太嚴重的影響，英國說病毒變種造成疫情擴大，但綜觀歐美疫情通通都升溫，主要原因是還是秋冬季節本就利於疫情散佈，不能因此就歸因於病毒變種。

莊人祥強調，國內昆陽實驗室都會進行監測，只要有任何陽性個案，都會去調查有無變異性，到目前為止都沒有監測到相關情況。

此外，國內新冠肺炎確診者需二採陰才能解除隔離出院，堪稱世界最嚴格，近期專家小組著手討論放寬。莊人祥表示，專家會議初步討論方向是檢驗結果合併參考Ct值高低來作為標準，不過還要考量發病日、隔離日等數據，還要進一步研議，尚未定案。