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怒批退場條例「後門大開」　教團憂政府百億補助款變私校家產

▲▼ 。（圖／高教工會提供）

▲全國教師工會總聯合會、台灣高等教育產業工會今早聯合召開「私校退場後門大開 百億公款變家產？」記者會。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

《私立高級中等以上學校退場條例》草案今年11月經行政月拍板，目前全案已送入立法院審議。全教總與高教工會今（24日）共同召開記者會，質疑送進立法院審議的退場條例版本條文內容出現大轉彎，擔心一旦立法通過，國家千百億元獎補助款恐怕無法回歸公共，而淪為私校董事會的「家產」。

全教總理事長侯俊良表示，最近一年，學生人數最少的30家私立大專院校，另再加上最近一年間學生人數減少達到10％以上的十所私立大專院校，共計40家「潛在退場私立大專院校」（包含10所大學、16所科技大學、9所技術學院、5所專科學校）。自99學年度起至108學年度的最近十年間，教育部以國家預算對這40家私大大專院校所挹注的總金額，累積達到超過123億元！其中更有8家私立大專院校，過去十年間教育部挹注助款總額超過4億元。

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侯俊良說明，進一步檢視教育部每年成千上億元所挹注給這些私立大專院校的獎補助款經費使用的清冊可以發現，私校大專院校內包括各式各樣的教學與研究設備、實習工廠機具、課桌椅、冷氣、圖書資源、專業軟體等大大小小資本門與經常門的費用支出，事實上，有很高比例，都來自於國家公共經費的投入。

高教工會研究員陳柏謙提到，這些國家鉅額公共資源對教育產業的投入以及多年所累積的各類校產，理所當然應該在私校進入到「退場」階段後，確保其能夠重新回歸公共、繼續回流到國家的公共教育領域之中。然而，目前政院版的退場條例，卻透過假借「退場」的名義，實則貼心地為私校董事會預留空間在所謂的「專案輔導」期間加速改制、合併或改辦其他事業。

陳柏謙表示，倘若依照政院版的退場條例通過並上路，原本曾在教育部版本內曾一度揭櫫希望能在退場過程中讓私校校產回歸公共的本意蕩然無存，相反地，甚至成了鼓勵在少子化趨勢中判斷教育事業已「無利可圖」的私校董事會們，卯起勁來加速將學校清空，迅速透過改制、合併或改辦其他事業，以持續把持本應歸屬於國家與公共的龐大校產的SOP法案。

兩工會呼籲，各黨立法委員應為全民公產把關，修正並防堵行政院版本《私校退場條例》中的後門與漏洞；確保《私校退場條例》回歸到初始所應揭櫫的「公共化」精神，讓國家上千百億經費挹注到私校的公共資源與資產，在未來退場過程中，得以真正回到公共教育領域。
 

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