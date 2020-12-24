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倒數7天「點數11倍送」！美廉社推三倍券最後一波優惠

▲▼美廉社門市。（圖／美廉社提供）

▲美廉社推出最後一波三倍券優惠。（圖／美廉社提供）

記者林育綾／台北報導

行政院發行振興三倍券期限於年底截止，而為了刺激民眾使用消費，許多業者也祭出優惠促銷，美廉社將於12/25起至12/31最後7天，推出使用三倍券消費享「會員點數11倍送」。

美廉社推出最後一波三倍券優惠，12/25至12/31使用三倍券消費享「會員點數11倍送」；近來也首推會員集點換購活動，特別選擇外型、實用兼具的韓國「樂扣樂扣可蒸可煮微波專用保鮮盒」，不管是微波、蒸、煮等，一盒可方便搞定；另外即日起至2021年3/31，使用會員點數20點起，即可用199元加價換購市價66折的「握把湯碗」，可煮1至2人的湯品或泡麵，目前是換購冠軍，兌換已破千組。

美廉社也特別提醒，2020年累積點數使用效期至2021年3月31日，尚未使用完將會歸零，消費者可把握最後7天使用振興三倍券支付衝刺累點，千萬別浪費。

另外像是三大百貨包括遠百、新光三越、SOGO也齊推優惠，除搭上年底促銷檔期之外，還針對晚鳥三倍券再加碼，遠百推出滿額回饋抵用券；而新光三越除前一波獨家特價、滿額現抵之外，再祭點數換民生用品方案，號召會員來館持消費券再搶一波。

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