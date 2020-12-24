沒義務教你！老鳥抱怨「新人就該姿態低」　自曝跑腿史反被轟爆





▲前輩與新人態度都很重要 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者黃可昀／綜合報導

職場菜鳥剛進一間新公司，很多事情都要從頭學起，這時請教前輩的態度與說話技巧就很重要。一名男子指出，最近看到不少抱怨文說前輩都不教、太兇等等，令他忍不住開轟「我們手頭上也有事情要做，然後我們也沒多拿錢，一樣的薪水，為何要教你？」這番觀點在網路上引發兩派論戰。

原PO在Dcard表示，新人最重要的就是「態度」，當初他剛進職場姿態低、嘴巴甜，「請前輩喝飲料，跑腿、有機會表現那種勞力的活搶著去做」，試用期通過後還寫卡片感謝前輩與主管，他認為自己態度積極，其他人勢必也願意傾囊相授。

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▲帶新人通常是主管的吩咐，所以也算是義務。（示意圖／123RF）



不過，他最近看到網路上的抱怨文相當不滿，有些新人認為前輩態度不佳，但其實大家都是領差不多的薪水，前輩並沒有義務要手把手教學，「講一遍的東西，不要再讓我說第二遍，姿態要低，叫你做什麼就做什麼，不要抱怨」，問問題前也應該先自己查資料，讓前輩知道自己有先嘗試排解困難，重點就是「姿態要低」，對方才會願意教你。

雖然一部分網友支持原PO論點，但很多人認為他態度過於強硬、高傲，職場是個團體應該互相支援，「你的工作態度也有問題吧！你那個心態還想要飲料，沒欠你欸」、「但新人也沒義務去諂媚討好你，大家都對自己跟主管負責，你只不過是『同級』的同事罷了」、「教新人本來就是你的義務好嗎？一定是上頭指定你教的啊」、「這篇我只看到一個在公司，佔位久的老人，靠年資來下指導棋。」