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高溫洗衣潔淨又放心！富及第Wi-Fi智能滾筒洗衣機　APP掌握洗程進度超貼心

 ▲▼富及第,洗衣機,烘衣,APP,變頻,省水,防疫。（圖／富及第提供）

▲不同洗程可以調整洗衣溫度，這也是我看上這台洗衣機的最大原因，最高溫度達到80度，洗我們醫療人員或者嬰幼孩衣服真的很棒。（圖／凱開式的熱情人生提供） 

消費中心／綜合報導

冬季是流感高峰期，又要面對可能捲土重來的新冠肺炎疫情，防疫工作不能停，除了勤洗手、戴口罩防護之外，每天外出穿的衣服不曉得沾染上多少病毒細菌，回到家最好立刻脫下來換洗。細菌病毒在高溫環境下存活率會比低溫時降低很多，但冬天濕冷反而有利病菌生存，這時具有溫度調整的洗衣機就是絕佳幫手，富及第Wi-Fi智能滾筒洗衣機可自訂水溫，品牌表示，40度溫水洗可瓦解皮脂，60度高溫洗能消滅塵蟎、降低過敏，想減少不耐高溫的病毒細菌，則可採80度高溫煮。洗完的潔淨衣物讓整個冬天能穿得舒適又安心。

雖然防疫很重要，但每天下班下課回家已經好累了，還要花時間洗衣服讓人有夠鬱卒。想縮短洗衣晾衣時間，使用富及第Wi-Fi智能滾筒洗衣機，貼心標榜雙溫快洗功能，溫水40度快洗45分鐘、常溫快洗只要15分鐘就完成。如果是臨時需要穿的髒衣服，也可以選用擁有烘乾功能的洗脫烘機種，只要按下急速洗脫烘功能，最快1小時就煥然一新，看完一集的劇，衣服也跟著洗好了，完美應用時間不浪費。

▲▼富及第,洗衣機,烘衣,APP,變頻,省水,防疫。（圖／富及第提供）

▲小家庭必用MINI洗脫烘功能，一小時內完成洗脫烘，少量衣服超適合，衣服不要再累積一整個星期啦！（圖／阿云帶你遊逮丸提供

現代人生活繁忙行程滿檔，有時需要下班時間應酬客戶，或是跟朋友聚會舒壓、安排運動進修課程等，回到家已經很晚，卻不得不面對一籃滿滿的髒衣服，想到洗完不知民國幾年就懶得處理，常常積到最後一刻才洗。富及第Wi-Fi智能滾筒洗衣機，讓人從此省去這個煩惱，透過搭載的美第生活Wi-Fi & Family Wi-Fi APP，即可遠程操控洗程。出門前只要將衣服丟進洗衣機，人在外面一指遙控即能進行洗衣，APP能隨時確認後續洗程階段，洗衣結束後滾筒降溫解開門鎖還會推播完成通知。也可預約洗程完成時間，省去人工計算，只要思考幾小時之後回家就設定幾小時，回到家洗衣機就能剛好替你完成洗衣任務。Wi-Fi & Family Wi-Fi APP僅需一人設定，全家人都能使用，洗衣變得好簡單，再也沒藉口丟給媽媽處理囉，需要洗衣隨時隨地拿出手機自己就能搞定。

▲▼富及第,洗衣機,烘衣,APP,變頻,省水,防疫。（圖／富及第提供）

▲Wi-Fi智能讓上班族時間可預先掌握，預定洗衣功能讓我們時間可以同步共軌的進行，到家之後直接迎來的就是乾淨洗好的衣服！（圖／歐霸麻的歐北生活提供

不少人時常把衣服丟進洗衣機洗後就忘了，等到想起來早已洗完，或烘完過了好幾個小時，衣服被絞成一團，還可能隱隱散發異味，只好一邊重洗一邊懊惱被自己浪費掉的寶貴時間。想避免衣服變皺飄異味，選用富及第Wi-Fi智能滾筒洗衣機，具備清新脫臭防皺功能，開啟之後，在洗程結束時內桶每4分鐘會運轉10秒，就算洗後忘取衣服也不會發臭，烘後沒取也能維持蓬鬆，不讓洗衣成為家務負擔。另外還可單獨使用脫水功能，洗脫烘機種也有獨立的烘乾模式可自訂烘乾時間，自動計算含水率能讓衣服乾得剛剛好。面板上的15種行程以及APP的3種雲端洗程，能針對不同材質、髒污程度的衣服進行清潔；不鏽鋼內桶以及高溫槽洗淨功能，阻絕洗衣機悶濕滋生細菌的風險。

▲▼富及第,洗衣機,烘衣,APP,變頻,省水,防疫。（圖／富及第提供）

▲如果洗完衣物沒有時間立即晾曬，可以開啟「防皺脫臭」功能，來防止衣服皺成乾巴巴，或悶得發臭。（圖／孫語霙營養師提供，

擁有一台功能多元的滾筒洗衣機，讓人愛上洗衣的感覺，天天都想洗衣服、享受穿上身的潔淨蓬鬆柔軟，且富及第的Wi-Fi智能滾筒洗衣機，洗脫及洗脫烘雙機種皆擁有金級省水標章，品牌表示，金級省水每次洗衣最高可省下120公升用水量。而洗脫烘機種更有節能標章認證，變頻節能馬達讓一度電可洗衣12次，天天使用也不擔心浪費地球資源，還能守護荷包，適合精打細算的家庭客入手。

▲▼富及第,洗衣機,烘衣,APP,變頻,省水,防疫。（圖／富及第提供）

▲這台滾筒的白色外觀美又有質感，而且機身又窄，機器旁邊還剛好可以擺收納的層架，完美利用空間！（圖／kristina提供

富及第Wi-Fi智能變頻洗脫烘滾筒洗衣機
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富及第Wi-Fi智能滾筒高溫煮洗洗衣機
https://relon.cc/6crfP/ETtoday1

美第生活-富及第智能家電APP官網
https://relon.cc/TOAI1/ETtoday1

富及第家電教室-洗衣機知識補給站
https://relon.cc/K3Oc6/ETtoday1

富及第洗脫烘滾筒洗衣機新舊款比較－功能差在哪？
https://relon.cc/NkwTl/ETtoday1
 

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富及第洗衣機烘衣APP變頻省水防疫

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