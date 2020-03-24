防疫生活神隊友點名！智慧洗衣機、洗碗機高溫殺菌　省時省電守護全家人健康

▲防疫期間，回到家得要天天換洗衣服，非常累人，不少人的願望就是希望能夠短時間內洗脫烘一次完成。（圖／翻攝自PAKUTASO）

消費中心／綜合報導

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情依舊緊張，對付病毒和細菌，在外時刻繃緊神經，勤洗手、正確配戴口罩、噴灑75％酒精殺菌，整天下來回到家中已經累到不想動。可是待在家時間那麼長，家中環境衛生同樣大大影響健康，不能不當一回事。想偷個懶又能維持居家環境嗎？不妨派出智慧家電，從最基本吃的、穿的以及空氣品質三方面下手，輕鬆為自己及家人守護健康。

像是外出時，可能到過人多的公共場所，身上穿的隨身衣物同樣跟著長時間接觸髒空氣，需要天天換穿並徹底清潔。但光想到要天天洗衣服、晾衣服，就讓人累到提不起勁來。要是有一台洗衣機，能把丟下去的髒衣服在短短時間內變得又清潔又乾爽，那該有多好？富及第（FRIGIDAIRE）12KG洗脫烘變頻式滾筒洗衣機FAW-F1204MID辦到了。主打1小時急速洗脫烘功能，每天穿的少量衣物隨手一丟，1小時就洗乾淨，還貼心烘好衣服不用曬，加上防皺功能免熨燙，洗衣機更聰明自動計算含水率，不過度乾燥，讓衣服乾得剛剛好，從洗衣機拿出來的衣服又香又軟，立刻可以再穿上。

▲富及第洗脫烘變頻式滾筒洗衣機會自動計算含水率，不過度乾燥，讓衣服乾得剛剛好。（圖／翻攝自富及第影片，下同）

▲活動主持人洪芭芭分享，以往洗衣常會遇到衣服打結問題，富及第特別設計，衣物洗後自然散開而且防皺，烘乾或是自然晾乾都能直接穿免熨燙。（圖／洪芭芭Barbra提供）

過去洗衣服以為使用抗菌洗衣精就足夠，但其實智慧家電還有其他更加分的辦法，那就是利用溫度來殺菌，比如引起武漢肺炎的冠狀病毒，台大醫院小兒部主任黃立民即表示，56℃以上溫度能消毒物品、消除病菌。富及第洗脫烘變頻式滾筒洗衣機，提供40℃、60℃、90℃的高溫煮洗功能，搭配16種洗程，因應多種洗衣需求，實用又安心。還獲得金級省水認證，省水40～60％，天天洗衣也不怕浪費水資源，更不用擔心爆水費。

▲富及第變頻式滾筒洗衣機能將少量衣物洗脫烘一次完成。

▲親子部落客愛麗絲媽咪表示，富及第洗脫烘讓待洗衣物籃不再堆得像山一樣高，也讓全家穿到乾淨又不會皺巴巴的衣服，還能設定洗衣服的水溫讓衣服洗得更乾淨，更可以洗脫烘一次完成！（圖／兔子洞裡的愛麗絲提供）

一天勞累後回到家準備晚餐，料理前手洗乾淨了，但需要就口使用的碗盤食器夠乾淨嗎？享用完美味餐點，待洗碗盤卻還堆積如山，心情瞬間從天堂掉到地獄。懶得手洗碗盤又擔心洗不乾淨可能讓病菌殘留，這些煩惱交給富及第8人份桌上型智慧洗碗機FDW-8001TB（升級款），通通能搞定。將油膩的碗盤、鍋具、筷子等餐具直接擺放進洗碗機中，透過雙層22道高溫噴射洗滌口，加上高溫60℃殺茵、常溫40℃洗淨的雙溫快洗功能，就能讓髒碗盤亮麗如新。精緻器具如玻璃也能洗，不怕像用菜瓜布搓洗導致刮傷。洗碗機大容量可放入55件餐具，應付一般家庭一餐會用上的食器數量綽綽有餘。

▲面對油膩碗盤不心煩，直接放進富及第智慧洗碗機中，讓洗碗機幫你洗乾淨。

▲部落客安莉貝兒分享，洗碗交給富及第洗碗機，本來碗盤上面還油油膩膩的，一堆醬汁殘留，現在全部都白白亮亮的！（圖／哩賀！安莉貝兒提供）

不少人除了擔心洗碗機洗不乾淨之外，還擔心用電量太兇的問題，但富及第實測，桌上型洗碗機單次最低耗電量僅0.26度，等於洗一次碗盤最低電費只要1元。而且利用餘溫烘乾餐具表面，再省下烘碗耗電費。既省電費，更省下寶貴的時間，餐後能和家人多聊一會天、享受溫馨氣氛。這樣方便的桌上型洗碗機，更具備自我清潔功能，再加上方型簡約設計、高度不到60公分，不僅不佔廚房空間，還能讓空間增添時尚質感。

▲富及第強清洗的效果令部落客Viento。碧安朵十分滿意，本來還有點擔心會洗不乾淨，實測後的結果，讓她以後都能把髒碗盤放心交給洗碗機了！（圖／Viento。碧安朵`s 博物館提供）

▲外型簡約的富及第智慧洗碗機，擺上桌就成了廚房裡的一道時尚風景。

家中還有一個容易被忽略的衛生問題，那就是空氣品質。家中灰塵、PM2.5，還有煮菜產生的油煙、發霉的異味，使用油漆或美妝品而飄散的甲醛，這些空汙都容易引發過敏、呼吸道不適。想好好享受在家時刻，每一口呼吸都能放鬆身心，富及第科技家電再次成為可靠幫手。將7～10坪適用的智慧型清淨機CADR200開啟，運轉時可透過四段空氣顯示燈檢視家中空氣品質，其中負離字中和沉落功能，能讓汙染物先落下再吸入清淨機內，避免汙染物持續在空中飄移。接著利用5層過濾系統，將懸浮物和異味通通網羅消滅，5坪大小的空間約14分鐘便清潔1次，時時保持室內清新。

▲部落客「假鼻子姊姊」分享，富及第這台清淨機可是有五層過濾系統，甚至有甲醛濾網跟Voc濾網，還有臭氧濾網，可以把毛髮、棉絮、甲醛、PM2.5一網打盡！（圖／假鼻子姊姊の鼻腔發言提供）

▲富及第空氣清淨機具備5層過濾系統，粉塵異味等空汙通通一網打盡。

有些人認為使用空氣清淨機，因為耗材需時常更換，對環保不夠友善，富及第靜電集塵智慧型清淨機，初效濾網與靜電集塵器的可水洗特質，在使用一陣子後進行清洗，就能常保最佳性能，免換耗材環保又省錢。現在購買，隨貨贈送初效濾網與靜電集塵器，等於兩套過濾可交替使用，清淨家中空汙零時差。

▲富及第靜電集塵智慧型清淨機不用更換耗材，濾網是可清洗的，購買時還會多送一套方便替換，部落客「小胖盈」覺得這一點非常貼心！（圖／小胖盈的花椒人蔘提供）

▲利用科技智慧的空氣清淨機來解決家中隱形的空汙問題，省心又省力。

如果說新冠肺炎是近來籠罩人心的一朵厚重烏雲，那麼人們因疫情變得高昂的居家衛生意識就是一道陽光，劃破許多人對於衛生健康心存僥倖又散漫的心態，願意重新檢視並預防自己及家中環境可能產生的整潔問題。面對這波還不知何時能消除的疫情，就讓智慧家電化身居家衛生守門員，不管是細菌還是病毒，見一個擋一個，持續維護全家人的潔淨健康。

附註：

洪芭芭Barbra

哩賀！安莉貝兒

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