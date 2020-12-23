耶誕來A8藝起玩吧！　抽獎活動、薑餅屋手作課程親子同樂

▲耶誕來A8藝起玩吧！(圖／文化局提供)



記者楊淑媛／桃園報導

耶誕何處去？來A8「藝」起玩吧！桃園市文化局23日指出，緊鄰機場捷運A8長庚醫院站的A8藝文中心，自即日起舉辦「耶誕來A8藝起玩吧！」系列活動，除了耶誕音樂演出，還有抽獎活動以及耶誕花圈、薑餅屋等手作課程外，十分適合親子同樂，感受歡樂耶誕及藝文氣氛。

▲▼耶誕來A8藝起玩吧！(圖／文化局提供)

文化局指出，捷運A8大樓也充滿濃濃的過節氣氛，除了有許多耶誕節的佈置裝飾，今年A8藝文中心也攜手環球購物中心以及福容大飯店，一起合作推出驚喜活動，和民眾歡慶佳節。12月26、27日(星期六、日)周末下午在A8藝文中心，分別舉辦「療癒手作耶誕花圈」及「歐風耶誕薑餅屋」等DIY課程；下午4點起，結合古典小提琴與搖滾樂的「Playground樂團」將帶來另類耶誕音樂。

12月26日下午2時「碰！樂團 Poem vocal band」也將現身A8藝文中心，以擅長的阿卡貝拉合唱耶誕組曲演出，並在27日晚間7時30分在福容大飯店A BAR續演，與都會男女一起享受微醺。此外，環球購物中心桃園A8店亦與A8藝文中心合作推出抽獎送禮活動，只要於12月22-27日於環球購物中心桃園A8店消費達300元以上，持期間之發票(可跨日、多筆)，可至A8藝文中心兌換1次抽獎送好禮的機會，包括小朋友喜愛的「Rody卡通抱枕」、「卡通後背包」以及時下流行的「日本米化妝水」、「日本米面膜」等限量100份好禮，送完為止。

在12月27日前，到A8藝文中心現場寫下自己的新年願望，並拍照打卡上傳粉絲專頁，前10名的朋友即可獲得「愛爾蘭凱爾特圖騰著色本」1本。

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