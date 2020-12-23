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失憶兒迷失苗栗街頭！老父衝警局求助　大隊人馬涵洞旁尋獲

▲苗栗縣1名夏姓男子在街頭走失後，其老父焦急報警求援，警方動員大隊人馬搜尋後，終於在1處涵洞中找到人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣1名夏姓男子在街頭走失後，其老父焦急報警求援，警方動員大隊人馬搜尋後，終於在1處涵洞中找到人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名夏姓男子（51歲），21日下午4點許午休起床後外出散步，但因男子腦部動過手術，影響其記憶功能，忘記返家的路，因天色漸暗又遲遲未返家，父親發現兒子一直未返家心急如焚的在附近尋找都未見身影，只好前往家中附近鶴岡派出所報案請警方協尋，經警方調閱監視器影像釐清男子行走軌跡及聯繫山城救難協會隊員共同協尋，終於在晚上8時許在產業道路涵洞旁尋獲失蹤的男子。

苗栗分局表示，鶴岡派出所警員范東益執行值班勤務時，1名老翁神色慌張進入派出所，向警方稱其兒子下午外出散步後遲遲未返家，且家人遍尋不著，請警方幫忙協尋。員警先行安撫老翁情緒後立即通報線上巡邏人員警員劉季蓁、藍偉誠於男子住家附近尋找，並通報勤務中心提供該名男子衣著及特徵於市區各所巡邏人員知悉共同協尋。

經警方調閱監視系統影像發現，夏男起初在住家附近街道一帶徘徊，之後往交流道方向走去後即失去蹤影，研判男子應該是在鶴岡往交流道產業道路方向一帶。員警及救難協會隊員立即前往該路段各個路段逐一尋找，終於在產業道路涵洞旁發現男子身影，其父親看見兒子平安無恙，頻頻向警方及救難協會隊員致謝。該名父親向警方表示，兒子日前動過腦部手術後記憶功能即嚴重退化，平時外出均由其陪同，下午不知為何兒子會獨自一人外出，加上其無法與他人清楚溝通，情急之下只好報警請警方協尋。

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