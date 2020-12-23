買高鐵票注意！1/4起乘車日「前29天」就能買　周末車票可一次買

▲1/4起購買高鐵車票可於乘車日前29天購買。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司今日宣佈，將自2021年1月4日起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告外，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票，即1月4日（一）可預訂至2月1日（一）之乘車票。

高鐵公司表示，為使旅客安排行程更加便利，調整後將依照乘車日更方便推算開放訂票日，例如預定出發日若為某週三，則只要往前推算四個星期前的週三即為開放訂票日。

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▲搭乘高鐵最好事先購票，以免車票被搶購一空。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司特別提醒旅客，除每天逐日開放訂位外，每逢週末（週五至週日）之車票，可於四週前之週五一次預訂，意即週末往返行程可同時訂位，例如2021年1月8日週五可開放預訂2月5日週五、2月6日週六及2月7日週日之車票。

高鐵公司指出，可使用車站自動售票機及T Express行動購票App取得敬老、愛心票之旅客，若今(2020)年全年均未曾在車站窗口購/取敬老、愛心票，其適用車站自動售票機及T Express行動購票App取票服務的效期將至12月31日止，旅客可於搭車前再次透過車站窗口購/取敬老、愛心票，經重新驗證身分後，即可持續使用快捷便利的購/取票服務。