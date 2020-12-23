南迴線列車票今起「連12天打5折」　高雄－台東搭普悠瑪只要195元

▲南迴鐵路電氣化通車，列車時刻全面改點。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

南迴鐵路電氣化今日起正式通車，並全面改點，交通部台鐵局為慶祝通車，自今（23）日起至110年1月3日止（含元旦連續假期），行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票全面享有五折優惠，自新左營站搭乘火車至台東站，自強號票價僅185元、普悠瑪票價195元。

台鐵局表示，優惠車票可於台鐵局官網及台鐵e訂通APP訂票、各車站售票窗口、多功能自動售票機、代售通路（超商、郵局）購（取）票，旅客需於乘車前購買車票，車上補票及到站補票不適用，環島之星觀光列車1次、2次及使用電子票證之旅客，亦不適用本優惠方案。

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▲適用五折優惠車次。（圖／台鐵局提供）

若團體票乘車日期為109年12月23日起至110年1月3日止且行經南迴線的對號列車，則可於乘車完畢後持車票至車站退還差額。

台鐵局表示，南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行6列次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。